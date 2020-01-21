Somali'deki saldırıda yaralanan 10 kişi Türkiye'ye getirildi

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Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda yaralanan 4 Türk ve 6 Somalili Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Türkiye'ye getirildi.

Uçak kısa bir süre önce Etimesgut Havalimanı'na iniş yaptı. Yaralılar havalimanında hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edilecek.

Uçakta bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Koca şunları söyledi:

"Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi cumartesi günü Somali'de menfur bir saldırı olmuştu. Türk şirketimizin şantiyesine saldırı yapıldı, 17 kişi yaralandı. 6'sı vatandaşımızdı. 17 yaralı Recep Tayyip Erdoğan hastanesinde tedavi altına alındı. İki tanesi taburcu edildi. 4 hastanın ilk müdahalesi yapıldı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Somali'ye gönderilen uçakla Türkiye'de tedavisini devam etmesini uygun gördüğümüz hastaları getirmiş olduk.

17 hastanın 10 tanesini Türkiye'ye getirdik. 4'ü Türk vatandaşı 6'sı Somali vatandaşı. Türk vatandaşlarımızdan bir tanesinin durumunun ciddiyetini koruyor. 3 vatandaşımızın durumu daha iyi. Somalili 4 hastanın durumu biraz ciddi. 10 hastamızı hızla hastanelerimize nakil edeceğiz. Bu saldırıyı lanetliyor. Somali hükümetine ve vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağımızı bildirmek istiyorum."