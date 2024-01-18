Somer Sivrioğlu'nun yargılandığı davada yeniden keşif kararı

Müdahillerin avukatı Nisa Serin ise Tapu Kadastro Müdürlüğü ve LİHKAB'dan gelen haritalara göre duvarın özel mülkiyet alanında kalmadığı şeklinde bir izlenim oluşsa da işletme tarafından dış bahçenin istinat duvarı olarak fiili olarak kullanıldığını kaydetti.



Mahkeme heyeti, dava dosyasına giren LİHKAB haritası doğrultusunda bir üye hakimin katılımıyla olay yerinde 29 Ocak'ta yeniden keşif yapılmasına karar verdi.



Keşfin ardından istinat duvarının özel mülkiyet alanında kalıp kalmadığına ilişkin birer harita ve inşaat mühendisinden bilirkişi raporu aldırılmasına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.



22 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü anlatılıyor.



Çökme nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirtilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri aktarılıyor.



İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, sanıklar Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.