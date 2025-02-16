Şömineden düşen köz çatıyı yaktı
Bartın'ın Amasra ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında şömineden düşen köz nedeniyle yangın çıktı.
Amasra ilçesine bağlı Kum Mahallesi Menekşe Solak'ta bulunan 5 katlı binanın çarı katında, şömineden düşen köz nedeniyle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede çatı katını sararken, binada büyük panik yaşandı.
İhbar üzerine Amasra Belediyesi ve Sahil Güvenliğe ait itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin yoğun çabası ile alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.
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