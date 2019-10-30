Son 10 yılda gazete tirajları yüzde 50’ye yakın azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden, yıllara göre gazete tirajları derlendi.

Ajans Press’in çalışmasına göre, 2018 yılındaki yerel, bölgeler ve ulusal gazetelerin toplam tirajı 1 milyar 288 milyon 836 bin 67 adet oldu. Bu rakam geçmiş yıllarla kıyasladığında en yüksek gazete tirajlarının 2008 yılında olduğu saptanırken, rakamın 2 milyar 550 milyon 125 bin 909 adet olduğu gözlendi. Böylece gazeteler, son on yıl içerisinde yüzde 50’ye yakın tiraj kaybına uğramış oldu.



Veriler incelendiğinde, 2013 yılından bugüne kadar gazete tirajlarının düzenli olarak düşüş gösterdiği görüldü.