Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı Niğde semalarında görüntülendi

11 Ekim'den itibaren, Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle görülebileceği, 12 Ekim civarında ise dünyaya en yakın mesafede geçişini yapacak ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacağı açıklanan kuyruklu yıldız 14 Ekim tarihinde Niğde semalarında görüntülendi.



Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldız geçişine tanık olduğu ve fotoğraflama şansına sahip olduğu için mutlu olduğunu dile getiren fotoğrafçı Ömer Kilit, astrofotoğrafçıların hayatları boyunca bir kez şahit olacakları bu doğa olayını görüntüleyebilmek nöbet tuttuğunu söyledi.



Kilit, "Bu özel anı gözlemleyebilmek ve kayıt altına alabilmek için ilk olarak ışık kirliliği olmayan Aladağlar bölgesine gittim ancak orada parlak kuyruklu yıldızı göremedim. Akşam saatlerinde evimin balkonunda otururken gözlem yapmaya devam ettim yarım saat kadar gökyüzünü izledikten sonra bu özel anı gördüm ve hemen fotoğrafladım. Bu özel gökyüzü olayına şahit olduğum ve kayıt altına aldığım için mutluyum." dedi.