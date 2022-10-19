Son 20 yılda boşanma oranı yüzde 47 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; son 20 yılda evlenenlerin sayısı yüzde 20 azalırken boşanma oranı da yüzde 47 arttı. Boşanan çiftler en çok sevgi eksikliğinden şikayet ediyor.

Son 20 yılda boşanma oranı yüzde 47 arttı

Farklı etkenler nedeniyle boşanma oranları 'de giderek yükseliyor.

nedeni olarak da ilgi ve sevgi eksikliği başı çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu () verilerine göre, son 20 yılda evlenenlerin sayısı yüzde 20 azaldı, boşanma oranı yüzde 47 arttı.

Son 20 yılda boşanma oranı yüzde 47 arttı - 1

Boşanmaların yüzde 33'ü evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşiyor. Çiftlerin yollarını ayırmasındaki en büyük neden ise yüzde 32 ile sorumsuz ve ilgisiz davranma.

Bu sorunu yüzde 14 ile aldatma, yüzde 9,8 ile evin geçimini sağlayamama ve yüzde 8 ile şiddet eğilimi takip ediyor.

Uzmanlara göre başka etkenler de var. Örneğin sosyal medya.

Psikiyatrist Doç. Dr. Sevcan Karakoç sosyal medyadaki yanılsamadan çiftlerin çok çabuk etkilene dikkat çekerek, ''Çiftler kendilerini başkalarıyla kıyaslıyorlar'' açıklamasında bulundu. 

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