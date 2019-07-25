Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının aileleriyle görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 24 Temmuz günü bir teröristin Şırnak-Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olmasının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Son 3 gün içerisinde PKK terör örgütünden Van İl Jandarma Komutanlığına 5 BTÖ mensubu teslim olmuştur” denildi.