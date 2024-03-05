Son 53 yılın en sıcak 2'nci şubat ayı oldu

Şubat ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nden açıklama geldi.



Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından "Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7,5 derece oldu." ifadelerini kullandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık sıcaklık değerlendirmesini paylaşan Özhaseki, "2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi."





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