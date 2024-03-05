Son 53 yılın en sıcak 2'nci şubat ayı oldu

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay hava sıcaklığının ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleştiğini ve böylece son 53 yılın en sıcak 2'nci şubat ayının yaşandığını duyurdu.

Son 53 yılın en sıcak 2'nci şubat ayı oldu

Şubat ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 'nden açıklama geldi.

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından "Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7,5 derece oldu." ifadelerini kullandı.

Genel Müdürlüğü'nün aylık sıcaklık değerlendirmesini paylaşan Özhaseki, "2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi."

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