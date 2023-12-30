Son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı

Özhaseki, açıklamasında, "Kasım ayında en düşük sıcaklığı eksi 15,3 ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklığı ise 32,9 ile Salihli'de tespit ettik." ifadelerine yer verdi.



Bakanlığın paylaştığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Salihli'nin ardından en yüksek sıcaklık Yalova'da 32,8, Lüleburgaz'da 31,8, Osmaniye'de 31,7, Akhisar, Denizli ve Manisa'da 31,6, Alanya'da 31,5, Erdemli'de 31,4, Selçuk'ta 31,3, Gönen ve Bartın'da 31,2, Cizre'de ise 31,1 derece olarak ölçüldü.