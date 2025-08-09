Son 55 yılın en sıcak ayı: Temmuz'da ortalama sıcaklık 1,9 derece arttı

Ceylanpınar’da önceki yılların temmuz ayı maksimum sıcaklık rekoru 48,2 dereceyken; bu yılın temmuz rekoru 49,0 derece oldu. Birecik’te 47,2 derece olan sıcaklık rekoru 48,1 derece; Tokat’ta 45 derece olan sıcaklık rekoru 47,2 derece; Akçakale’de 46,7 derece olan sıcaklık rekoru 47 derece; Viranşehir’de 46,7 derece olan sıcaklık rekoru 47 derece; Adıyaman’da 45,3 derece olan sıcaklık rekoru 46,3 derece; Kahta’da 44,5 derece olan sıcaklık rekoru 46 derece; Boyabat’ta 45,4 derece olan sıcaklık rekoru 45,8 derece; Kahramanmaraş’ta ise 45,2 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 45,8 derece olarak kayıtlara geçti.



25 Temmuz’da da Şırnak’ın Silopi ilçesinde 50,5 derece sıcaklıkla, ‘tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru’ kırılmıştı.