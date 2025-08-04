Son 65 yılın en kurak dönemi: Bir baraj daha kuruma noktasına geldi
Kurak geçen yaz aylarında bir baraj daha kurutma noktasına geldi. Hatay'ın içme suyunu karşılayan Karaçay Barajı’nda su seviyesi yüzde 18 seviyesine geriledi.
Hatay'da bu yıl kuraklık etkili oluyor.
Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte, meteoroloji verilerine göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.
Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını sağlayan Karaçay Barajı geçen yıla oranla yüzde 64 azaldı.
Su tahliyesi yapılan barajda su seviyesi yüzde 18’e geriledi. Kuraklığın etkisini hissettirdiği barajda su seviyesi havadan görüntülendi.
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