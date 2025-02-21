Son 9 yılın en yüksek oranı: 2024’te 19 hava aracı kazası yaşandı
Türkiye’de 2024 yılında 19 hava aracı kazası meydana geldi. Bu kazalarda 16 kişi yaşamını yitirdi, 478 kişi de kurtarıldı. Geçen yıl meydana gelen 19 kaza, son 9 yılın en yüksek kaza oranı anlamına geliyor.
Dünyada 2024 yılı, havacılık sektöründe uçak kazalarında artış yaşanan dönem olarak dikkat çekti.
2024’ün en büyük havacılık olaylarından Güney Kore, Brezilya, Kazakistan, Nepal, Malavi, Tayland, İran, Kanada, Japonya ve Singapur’daki kırımlarda ölü sayısı 282 olarak kayda geçti.
Türkiye’de de geçen yıl hava aracı kazalarında artış yaşandı.
Geçen yıl 24 Kasım’da Antalya Havalimanı pistine inişi sırasında uçakta çıkan yangın sonrası 95 yolcu tahliye edildi.
9 Aralık’ta Isparta’da eğitim uçuşundaki iki askeri helikopterin pervanelerinin teması sonrası birinin düşmesi ile aralarında tuğgeneralin de bulunduğu 6 asker şehit oldu.
Bursa’da da 23 Eylül’de özel bir şirkete ait eğitim uçağının düşmesiyle 2 pilot yaşamını yitirdi.
9 YILDA 86 CAN KAYBI YAŞANDI
Türkiye’de 2016-2024 yıllarındaki 87 hava aracı kazasında 86 kişi yaşamını yitirdi.
9 yılda meydana gelen hava aracı kırımı, pistten çıkma, yangın gibi olaylarda 745 kişi kurtarıldı, 39 kişi yaralandı.
Bu dönemde hava aracı kazasının en fazla yaşandığı yıl 2024 oldu.
2024’teki 19 hava aracı kazasında 478 kişi kurtarıldı, 16 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
2025 YILINDA ŞU ANA KADAR MEYDANA GELEN KAZALAR
2025’te dünya genelinde hava aracı kazaları devam etti.
Bu yıl ABD, Brezilya, Kanada, Güney Sudan, Brezilya’da hava aracı kazası yaşandı.
Türkiye’de de eğitim uçağı Denizli’de tarlaya zorunlu iniş yapıp ters döndü.
Bursa’da ise pistten çıkan eğitim uçağı kırıma uğradı.
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