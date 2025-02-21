Son 9 yılın en yüksek oranı: 2024’te 19 hava aracı kazası yaşandı

Dünyada 2024 yılı, havacılık sektöründe uçak kazalarında artış yaşanan dönem olarak dikkat çekti.



2024’ün en büyük havacılık olaylarından Güney Kore, Brezilya, Kazakistan, Nepal, Malavi, Tayland, İran, Kanada, Japonya ve Singapur’daki kırımlarda ölü sayısı 282 olarak kayda geçti.



Türkiye’de de geçen yıl hava aracı kazalarında artış yaşandı.



Geçen yıl 24 Kasım’da Antalya Havalimanı pistine inişi sırasında uçakta çıkan yangın sonrası 95 yolcu tahliye edildi.



9 Aralık’ta Isparta’da eğitim uçuşundaki iki askeri helikopterin pervanelerinin teması sonrası birinin düşmesi ile aralarında tuğgeneralin de bulunduğu 6 asker şehit oldu.



Bursa’da da 23 Eylül’de özel bir şirkete ait eğitim uçağının düşmesiyle 2 pilot yaşamını yitirdi.