Son 96 yılın en soğuk günleri yaşanmıştı: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı

Samsun'da 2025 yılının Şubat ayında soğuk hava rekorları kırıldı. 22 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı sıfırın altında 15,4 dereceyi görürken, bu sıcaklık değeri "Samsun’da ölçülen en soğuk hava" olarak kayıtlara geçti. Aradan geçen 20 günün ardından Samsun’da çöl sıcakları etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da hava sıcaklığı bugün öğlen saatlerinde 26 dereceye kadar çıktı. Mart ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması 8,1 olan Samsun’da hava sıcaklığının Pazar günü ise 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.