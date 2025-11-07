Son anda sapağa girmek isterken kazaya neden oldu

Kaza, 4 Kasım Salı günü saat 12.55 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi sapağında meydana geldi. İddiaya göre, yolda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü sapağı kaçırmamak için aniden manevra yaptı. Bu sırada taralı alandan geçmekte olan araca, aynı yönde ilerleyen bir motosiklet çarptı.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpışmanın ardından motosikletlinin bir süre sürüklendiği, hafif ticari araç sürücüsünün ise yardım etmek için durduğu görüldü.