Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup Suriyeli, "Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslere bindirildi.



Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DAEŞ'ten temizlenen bölgelere gitti.



Suriye uyruklu Eymen Hamza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce ülkesini terk ederek Türkiye'ye geldiğini söyledi.



Türkiye'de kaldığı süre içinde kendilerine yardımcı olunduğunu ifade eden Hamza, "Allah Türk yetkililer ve halkından razı olsun bizi çok iyi ağırladılar. Artık evimize vatanımıza dönme zamanı geldi." diye konuştu.



Son bir ayda 3 bin Suriyelinin ülkesine döndüğü öğrenildi.



"Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında 2015'ten bu yana yaklaşık 350 bin Suriyeli ülkesine gitti.