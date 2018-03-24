Son bir haftada 91 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde paylaşılan bilgi notunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.



PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Şırnak, Bitlis ve Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilen bilgi notunda, 17-23 Mart'ta biri lider kadroda olmak üzere 91 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Bilgi notuna göre, operasyonlarda 21 piyade tüfeği, 2 AT-4 tanksavar silahı, 1 av tüfeği, 1 uçaksavar makinalı tüfek, 4 makinalı tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 roketatar ve 2 tabanca olmak üzere toplam 34 silah, 1 top mermisi, 2 anti tank mayını, bir 81 milimetrelik havan mühimmatı, bir 60 milimetrelik havan mühimmatı, bin 875 hafif silah mühimmatı, 534 uçaksavar makinalı tüfek mühimmatı, 8 roketatar roketi, 9 roketatar sevk fişeği, 110 el bombası, 30 bombaatar mermisi, 235 kilogram amonyum nitrat, 50 dinamit lokumu, 3 kilogram C-4 patlayıcı madde, 106 fünye, 36 şarjör, 4 el dürbünü, bir gece görüş dürbünü, 6 el telsizi ve 78 el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildi.



Ayrıca, 29 EYP tespit edilerek imha edilirken, teröristler tarafından kullanılan 45 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.



Operasyonlarda 4 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı