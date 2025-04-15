Son bir yılda 71 çocuk işçi öldü

Niğde'de bir geri dönüşümb tesisinde çalışırken kolunu makineye kaptıran 14 yaşındai Abdurrahman Özkul, hayatını kaybetti. 14 yaşındaki Yusuf Mısri 13 Nisan'da Konya'da sondaj kuyusu açılırken, 17 yaşındaki Mehmet Özarslan Kayseri'de kum ocağında çalışırken yaşamını yitirdi. Son bir haftada 3 çocuk işçi öldü.

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN ÇALIŞTIRILMASI YASAK

Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocukların ise tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas alınıyor.



İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre, geçen yıl 71 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

"EN TEMEL SEBEP YOKSULLUK"



İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Koordinatörü, Murat Çakır, temel nedenin yoksulluk olduğunu dile getirdi. Çocuk işçiliğin acil olarak yasaklanması gerektiğini vurgulayan Çakır, "En ağır hukuki yaptırımların uygulanması cezai yaptırımların uygulanması gerekiyor." dedi.