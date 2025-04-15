Son bir yılda 71 çocuk işçi öldü
Dün Niğde'de 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul, çalıştığı fabrikada kolunu makineye kaptırması sonucu hayatını kaybetti. Son bir haftada 3, bir yılda ise 71 çocuk işçi hayatını kaybetti. Haber: Melike Şahin
Niğde'de bir geri dönüşümb tesisinde çalışırken kolunu makineye kaptıran 14 yaşındai Abdurrahman Özkul, hayatını kaybetti.
14 yaşındaki Yusuf Mısri 13 Nisan'da Konya'da sondaj kuyusu açılırken, 17 yaşındaki Mehmet Özarslan Kayseri'de kum ocağında çalışırken yaşamını yitirdi.
Son bir haftada 3 çocuk işçi öldü.
15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN ÇALIŞTIRILMASI YASAK
Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocukların ise tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas alınıyor.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre, geçen yıl 71 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.
"EN TEMEL SEBEP YOKSULLUK"
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Koordinatörü, Murat Çakır, temel nedenin yoksulluk olduğunu dile getirdi. Çocuk işçiliğin acil olarak yasaklanması gerektiğini vurgulayan Çakır, "En ağır hukuki yaptırımların uygulanması cezai yaptırımların uygulanması gerekiyor." dedi.
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