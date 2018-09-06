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Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan PKK/KCK'lı terörist Nurettin Canan, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK'lı terörist Canan'ın, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğince gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı kaydedildi.
Açıklamada, terörist Nurettin Canan'ın, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride 300 bin lira ödülle arandığı bildirildi.