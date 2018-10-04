Mardin - Savur doğumlu (1972) Mehmet Sait Sürer
Mardin - Savur doğumlu (1972) Mehmet Sait Sürer

Son dakika haberi! 

İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: 

"06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve  hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen  2 teröristen birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde  "Kırmızı Kategoride" yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu  tespit edilmiştir.  

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...