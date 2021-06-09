SON DAKİKA: 45 yaşa aşılama yarın başlıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "aşılama yarından itibaren 45 yaşa düşecek" dedi. Ayrıca Koca, hafta başında 4.2 milyon biontech aşısı geleceğini de açıkladı. Tedbirlerle ilgili de açıklama yapan Koca, "tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir" ifadelerini kullandı.
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09.06.2021 - 17:55| Son Güncelleme : 09.06.2021 - 18:02
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