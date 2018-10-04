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Batman'da şehit olan 7 askerle ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı.
ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."
Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla bugün düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı.