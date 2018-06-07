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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anadolu Ajansı’nın Editör masasına konuk oldu.
Gül’ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
(FETÖ yargılamaları) 2018 sonunda bu yargılamaların artık Türkiye'nin yargı gündeminden düşeceğini, tamamlanacağını düşünüyorum.
Fiili darbe davalarının genel itibarıyla yüzde 70 oranında ilk derecede sonuçlandığını söyleyebiliriz.
Darbe davalarında 287 dosyanın 171'inde karar verilmiştir, 116 dava devam etmektedir. 2 bin 140 mahkumiyet, bin 478 beraat kararı verilmiştir.
Kamuoyunun Muharrem İnce'yi kimin aradını bilmeye hakkı var.