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İstanbul Pendik'te parkta oynayan çocuklara ateş edilmesiyle ilgili Adalet Bakanlığı devreye girdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te bir çocuğun parkta açılan ateş sonucu yaralanması olayıyla ilgili müfettiş görevlendirdi. Olayın adli sürecinde ihmal olup olmadığı araştırılacak.
Çocuklara ateş açtığı gerekçesiyle dün ikinci kez gözaltına alınan Barış B. tutuklandı. Barış B. olaydan sonra gözaltına alınmış ancak serbest bırakılmıştı.
Barış B. Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, 21 Ağustos'ta, evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki Hiranur'un sırtından yaralanmasına neden olmuştu.
PARKTAKİ ATEŞ ANI KAMERADA