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Adalet Bakanlığı işadamı Fettah Tamince hakkında verilen takipsizlik kararının kanun yararına bozulmasını istedi.
FETÖ'ye maddi yardımla suçlanan işadamı Tamince; hakkında açılan bir davadan beraat etmiş 4 ayrı soruşturmada ise takipsizlik kararı verilmişti.
Olağanüstü yetkisini kullanan Adalet Bakanlığı Antalya 3. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak kararın kanun yararına bozulmasını istedi. Bakanlığın talebi kabul edilirse Tamince hakkındaki soruşturma yeniden açılacak.
Takipsizlik kararı emekli hâkim Osman Kaçmaz'ın itirazıyla kaldırılmıştı. Ancak kararı veren hakim izinliyken yerine bakan diğer hakim savcılığın talebi üzerine takipsizliğe tekrar onay vermişti.