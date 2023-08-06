SON DAKİKA: Adana ve Kahramanmaraş'ta art arda deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 21.48'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Bu sarsıntının ardından ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 21.53'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,7 kilometre derinliğinde oluştu.

Bu iki sarsıntı öncesi Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 18.29'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. 7,7 kilometre derinliğindeki deprem, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve çevre illerden de hissedilmişti.