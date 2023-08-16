SON DAKİKA: Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 17.36'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Şu an olumsuz bir durum yok. Tüm muhtarlarımızla görüşmeye çalışıyorum. Şu ana kadar bize yansıyan herhangi olumsuz bir şey yok. Ekiplerimizin arazi taraması devam ediyor."

AFAD'ın da Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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