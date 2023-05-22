SON DAKİKA: Adana'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 23.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Adana'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 23.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bugün saat 15.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Adana Valisi Süleyman Elban, "Şu ana kadar bildirilen bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor."açıklamasında bulunmuştu.

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