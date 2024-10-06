Son dakika Adana'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana'da nerede oldu? Adana deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Ekim 2024

Son dakika Adana deprem haberleri..Adana'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana'da nerede oldu? Adana Kandilli ve AFAD son depremler.. 06 Ekim 2024 Adana deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Adana'da? Adana son deprem büyüklüğü ne kadar? Adana'da ve Adana yakınındaki depremler nelerdir? Adana'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Adana canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Adana deprem haberleri.. Adana'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Adana'da deprem mi oldu? Deprem Adana'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Adana'da nerede deprem oldu? Adana deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Adana'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana'da nerede oldu? Adana deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Ekim 2024

Tarih-saat 06 Ekim 2024 00:53:51 itibariyle Tufanbeyli () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 06 Ekim 2024.. ve Adana Kandilli deprem listesi..

Adana AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kozan (Adana) 06:10:15 07-08-2024 37,62 35,88583 7 0,9
Kozan (Adana) 06:05:33 07-08-2024 37,62111 35,86694 7 0,8
Kozan (Adana) 05:58:48 07-08-2024 37,655 35,87889 7 3,7
Kozan (Adana) 05:57:34 07-08-2024 37,65472 35,87528 7 2,3
Kozan (Adana) 05:56:48 07-08-2024 37,64139 35,87333 7 0,9
Feke (Adana) 18:00:05 06-08-2024 37,86806 35,92417 6,9 2,2
Kozan (Adana) 07:19:01 06-08-2024 37,60278 35,88917 7,75 1,4
Kozan (Adana) 21:06:53 05-08-2024 37,65611 35,90722 7,04 1
Saimbeyli (Adana) 15:54:56 04-08-2024 37,86528 36,23139 7 1,3
Kozan (Adana) 10:07:18 04-08-2024 37,61111 35,90028 7 1,8
Kozan (Adana) 05:57:44 04-08-2024 37,60361 35,88333 6,98 1,4
Saimbeyli (Adana) 03:20:14 03-08-2024 37,88389 36,21667 6,94 1,1
Saimbeyli (Adana) 01:56:30 03-08-2024 37,97889 36,05444 11,93 1,6
Aladağ (Adana) 23:24:30 02-08-2024 37,65389 35,40222 7 1
Saimbeyli (Adana) 21:24:01 02-08-2024 37,83694 36,06889 6,9 1,3
Ceyhan (Adana) 19:57:45 02-08-2024 37,01472 35,69139 7,21 1,3
Kozan (Adana) 16:07:32 02-08-2024 37,58528 35,87639 7,03 1,9
Adana KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA) 01:46:52 06-08-2024 38,206 36,312 5,3 1
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 15:54:55 04-08-2024 37,7802 36,2193 22,2 1,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 10:07:17 04-08-2024 37,6093 35,8485 3,3 1,7
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 05:57:43 04-08-2024 37,6072 35,8967 9,5 1,3
DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) 19:51:08 02-08-2024 37,0307 36,0463 4,5 2,2
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 16:07:30 02-08-2024 37,6153 35,9807 8,6 1,9
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 00:38:58 02-08-2024 37,6213 35,3447 5,3 1,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 09:38:24 01-08-2024 37,6497 35,8905 12,6 1,3

Öne Çıkan Video

Eğitimde 4+4+4 modeli değişiyor mu? Lise için 3+1 yıl önerisi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...