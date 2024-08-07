Son dakika Adana'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana'da nerede oldu? Adana deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 07 Ağustos 2024

Tarih-saat 07 Ağustos 2024 05:32:27 itibariyle Kozan (Adana) 4,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Adana deprem haberleri 07 Ağustos 2024..Adana AFAD son depremler ve Adana Kandilli son dakika deprem listesi..
|Adana AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kozan (Adana)
|05:32:27 07-08-2024
|37,63694
|35,8925
|7,06
|4,6
|Feke (Adana)
|18:00:05 06-08-2024
|37,86806
|35,92417
|6,9
|2,2
|Kozan (Adana)
|07:19:01 06-08-2024
|37,60278
|35,88917
|7,75
|1,4
|Kozan (Adana)
|21:06:53 05-08-2024
|37,65611
|35,90722
|7,04
|1
|Saimbeyli (Adana)
|15:54:56 04-08-2024
|37,86528
|36,23139
|7
|1,3
|Kozan (Adana)
|10:07:18 04-08-2024
|37,61111
|35,90028
|7
|1,8
|Kozan (Adana)
|05:57:44 04-08-2024
|37,60361
|35,88333
|6,98
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|03:20:14 03-08-2024
|37,88389
|36,21667
|6,94
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|01:56:30 03-08-2024
|37,97889
|36,05444
|11,93
|1,6
|Aladağ (Adana)
|23:24:30 02-08-2024
|37,65389
|35,40222
|7
|1
|Saimbeyli (Adana)
|21:24:01 02-08-2024
|37,83694
|36,06889
|6,9
|1,3
|Ceyhan (Adana)
|19:57:45 02-08-2024
|37,01472
|35,69139
|7,21
|1,3
|Kozan (Adana)
|16:07:32 02-08-2024
|37,58528
|35,87639
|7,03
|1,9
|Adana KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BAGOZU-KOZAN (ADANA)
|05:05:11 07-08-2024
|37,5517
|35,7232
|6,5
|1,2
|CURUKLER-FEKE (ADANA)
|18:00:04 06-08-2024
|37,8547
|35,9803
|6,2
|2,3
|DAGLICA-KOZAN (ADANA)
|07:19:00 06-08-2024
|37,581
|35,8617
|12,1
|1,3
|AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA)
|01:46:52 06-08-2024
|38,206
|36,312
|5,3
|1
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|15:54:55 04-08-2024
|37,7802
|36,2193
|22,2
|1,5
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|10:07:17 04-08-2024
|37,6093
|35,8485
|3,3
|1,7
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|05:57:43 04-08-2024
|37,6072
|35,8967
|9,5
|1,3
|DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA)
|19:51:08 02-08-2024
|37,0307
|36,0463
|4,5
|2,2
|BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
|16:07:30 02-08-2024
|37,6153
|35,9807
|8,6
|1,9
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|00:38:58 02-08-2024
|37,6213
|35,3447
|5,3
|1,5
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|09:38:24 01-08-2024
|37,6497
|35,8905
|12,6
|1,3