Son dakika Adana'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana'da nerede oldu? Adana deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 07 Nisan 2025

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Son dakika Adana'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana'da nerede oldu? Adana deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 07 Nisan 2025
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Tarih-saat 07 Nisan 2025 03:50:01 itibariyle Ceyhan () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 07 Nisan 2025.. ve Adana Kandilli deprem listesi..

Adana AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ceyhan (Adana) 03:50:01 07-04-2025 37,09333 36,02722 13,51 3,5
DAGISTAN-CEYHAN (ADANA) 03:49:59 07-04-2025 37,0903 35,9868 11,6 3,4
Aladağ (Adana) 21:06:31 06-04-2025 37,68389 35,43389 7 2,1
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 21:06:30 06-04-2025 37,6475 35,3947 5 2,1
CONDU-FEKE (ADANA) 15:25:57 04-04-2025 37,9668 35,6257 5 1,5
Aladağ (Adana) 14:00:21 04-04-2025 37,60806 35,395 6,96 1,2
DARILIK-ALADAG (ADANA) 14:00:20 04-04-2025 37,5882 35,4198 1,8 1,2
Aladağ (Adana) 07:50:19 04-04-2025 37,675 35,4225 7 3
DARILIK-ALADAG (ADANA) 07:50:18 04-04-2025 37,6467 35,417 1,5 3,1
Aladağ (Adana) 05:36:58 04-04-2025 37,67111 35,38556 7,57 1,5
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 05:36:57 04-04-2025 37,6145 35,3875 9,9 1,5
YESILDAM-CEYHAN (ADANA) 00:06:22 04-04-2025 37,223 35,8778 8,6 1,2
Saimbeyli (Adana) 22:14:52 03-04-2025 37,92972 36,2125 11,75 1,4
Saimbeyli (Adana) 17:33:49 03-04-2025 37,82361 36,08889 7 1,7
Saimbeyli (Adana) 17:24:32 03-04-2025 37,82528 36,11722 9,94 2,4
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 17:24:31 03-04-2025 37,8638 36,0978 4,8 2,3
DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) 14:57:34 03-04-2025 37,0293 36,0192 4 1,3
Saimbeyli (Adana) 20:52:38 01-04-2025 37,80222 36,2275 6,99 1,5
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 20:52:38 01-04-2025 37,8568 36,2368 9,7 1,4
Kozan (Adana) 11:03:27 01-04-2025 37,61944 35,8275 7 1,1
KISACIKLI-FEKE (ADANA) 11:03:27 01-04-2025 37,764 35,8087 3 1,3
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 10:43:29 01-04-2025 37,6035 35,8123 6,7 1,5
Kozan (Adana) 10:43:29 01-04-2025 37,59056 35,81611 7 1,7
Aladağ (Adana) 03:55:15 01-04-2025 37,56333 35,49333 7 1,4
AKOREN-ALADAG (ADANA) 03:55:14 01-04-2025 37,4523 35,4472 7,8 1,1
Aladağ (Adana) 21:30:10 30-03-2025 37,62778 35,38444 6,58 1,3
Sarıçam (Adana) 14:13:49 30-03-2025 37,02361 35,58667 7,01 1,2
VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA) 14:13:48 30-03-2025 36,9253 35,564 20,9 1,4
Aladağ (Adana) 07:48:24 30-03-2025 37,62444 35,45361 7 1,1
KUP-ALADAG (ADANA) 07:48:23 30-03-2025 37,662 35,4047 17 1,2
Kozan (Adana) 03:49:09 30-03-2025 37,63417 35,90861 6,98 1,6
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 03:49:08 30-03-2025 37,6535 35,8633 5 1,6
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 03:42:04 28-03-2025 37,6785 35,3283 7,8 1,4
SARIKONAK-KARAISALI (ADANA) 10:25:05 27-03-2025 37,2693 35,2853 24,6 1,5
İmamoğlu (Adana) 10:25:05 27-03-2025 37,26083 35,47444 7 1,7
Aladağ (Adana) 06:07:29 26-03-2025 37,685 35,39333 6,37 1,5
Ceyhan (Adana) 04:22:55 26-03-2025 37,07444 35,78778 6,94 1,3
BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA) 04:22:54 26-03-2025 37,0465 35,6918 21 1,3
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 11:23:13 25-03-2025 37,9013 36,1723 8,5 1,8
Saimbeyli (Adana) 11:23:12 25-03-2025 37,8225 36,18778 7,03 2,2
Kozan (Adana) 08:01:24 25-03-2025 37,63583 35,86889 7 1,2
Pozantı (Adana) 01:19:17 25-03-2025 37,55944 34,93639 7 1,7
KAMISLI-POZANTI (ADANA) 01:19:17 25-03-2025 37,5442 34,9488 5,1 1,6
Kozan (Adana) 15:03:55 24-03-2025 37,73778 35,60083 6,98 1,5
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 15:03:54 24-03-2025 37,7408 35,6035 8,9 1,5
Kozan (Adana) 02:38:10 24-03-2025 37,75667 35,58528 6,98 2,3
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 02:38:09 24-03-2025 37,74 35,5895 4,8 2,3
Kozan (Adana) 01:42:57 24-03-2025 37,76361 35,59306 6,99 1,5
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 01:42:56 24-03-2025 37,7493 35,603 5,3 1,6
Kozan (Adana) 01:08:54 24-03-2025 37,75444 35,5725 9,01 2,4
Adana KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ceyhan (Adana) 03:50:01 07-04-2025 37,09333 36,02722 13,51 3,5
DAGISTAN-CEYHAN (ADANA) 03:49:59 07-04-2025 37,0903 35,9868 11,6 3,4
Aladağ (Adana) 21:06:31 06-04-2025 37,68389 35,43389 7 2,1
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 21:06:30 06-04-2025 37,6475 35,3947 5 2,1
CONDU-FEKE (ADANA) 15:25:57 04-04-2025 37,9668 35,6257 5 1,5
Aladağ (Adana) 14:00:21 04-04-2025 37,60806 35,395 6,96 1,2
DARILIK-ALADAG (ADANA) 14:00:20 04-04-2025 37,5882 35,4198 1,8 1,2
Aladağ (Adana) 07:50:19 04-04-2025 37,675 35,4225 7 3
DARILIK-ALADAG (ADANA) 07:50:18 04-04-2025 37,6467 35,417 1,5 3,1
Aladağ (Adana) 05:36:58 04-04-2025 37,67111 35,38556 7,57 1,5
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 05:36:57 04-04-2025 37,6145 35,3875 9,9 1,5
YESILDAM-CEYHAN (ADANA) 00:06:22 04-04-2025 37,223 35,8778 8,6 1,2
Saimbeyli (Adana) 22:14:52 03-04-2025 37,92972 36,2125 11,75 1,4
Saimbeyli (Adana) 17:33:49 03-04-2025 37,82361 36,08889 7 1,7
Saimbeyli (Adana) 17:24:32 03-04-2025 37,82528 36,11722 9,94 2,4
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 17:24:31 03-04-2025 37,8638 36,0978 4,8 2,3
DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) 14:57:34 03-04-2025 37,0293 36,0192 4 1,3
Saimbeyli (Adana) 20:52:38 01-04-2025 37,80222 36,2275 6,99 1,5
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 20:52:38 01-04-2025 37,8568 36,2368 9,7 1,4
Kozan (Adana) 11:03:27 01-04-2025 37,61944 35,8275 7 1,1
KISACIKLI-FEKE (ADANA) 11:03:27 01-04-2025 37,764 35,8087 3 1,3
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 10:43:29 01-04-2025 37,6035 35,8123 6,7 1,5
Kozan (Adana) 10:43:29 01-04-2025 37,59056 35,81611 7 1,7
Aladağ (Adana) 03:55:15 01-04-2025 37,56333 35,49333 7 1,4
AKOREN-ALADAG (ADANA) 03:55:14 01-04-2025 37,4523 35,4472 7,8 1,1
Aladağ (Adana) 21:30:10 30-03-2025 37,62778 35,38444 6,58 1,3
Sarıçam (Adana) 14:13:49 30-03-2025 37,02361 35,58667 7,01 1,2
VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA) 14:13:48 30-03-2025 36,9253 35,564 20,9 1,4
Aladağ (Adana) 07:48:24 30-03-2025 37,62444 35,45361 7 1,1
KUP-ALADAG (ADANA) 07:48:23 30-03-2025 37,662 35,4047 17 1,2
Kozan (Adana) 03:49:09 30-03-2025 37,63417 35,90861 6,98 1,6
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 03:49:08 30-03-2025 37,6535 35,8633 5 1,6
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 03:42:04 28-03-2025 37,6785 35,3283 7,8 1,4
SARIKONAK-KARAISALI (ADANA) 10:25:05 27-03-2025 37,2693 35,2853 24,6 1,5
İmamoğlu (Adana) 10:25:05 27-03-2025 37,26083 35,47444 7 1,7
Aladağ (Adana) 06:07:29 26-03-2025 37,685 35,39333 6,37 1,5
Ceyhan (Adana) 04:22:55 26-03-2025 37,07444 35,78778 6,94 1,3
BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA) 04:22:54 26-03-2025 37,0465 35,6918 21 1,3
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 11:23:13 25-03-2025 37,9013 36,1723 8,5 1,8
Saimbeyli (Adana) 11:23:12 25-03-2025 37,8225 36,18778 7,03 2,2
Kozan (Adana) 08:01:24 25-03-2025 37,63583 35,86889 7 1,2
Pozantı (Adana) 01:19:17 25-03-2025 37,55944 34,93639 7 1,7
KAMISLI-POZANTI (ADANA) 01:19:17 25-03-2025 37,5442 34,9488 5,1 1,6
Kozan (Adana) 15:03:55 24-03-2025 37,73778 35,60083 6,98 1,5
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 15:03:54 24-03-2025 37,7408 35,6035 8,9 1,5
Kozan (Adana) 02:38:10 24-03-2025 37,75667 35,58528 6,98 2,3
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 02:38:09 24-03-2025 37,74 35,5895 4,8 2,3
Kozan (Adana) 01:42:57 24-03-2025 37,76361 35,59306 6,99 1,5
KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) 01:42:56 24-03-2025 37,7493 35,603 5,3 1,6
Kozan (Adana) 01:08:54 24-03-2025 37,75444 35,5725 9,01 2,4
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