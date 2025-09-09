Son dakika Adana'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana'da nerede oldu? Adana deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Eylül 2025

Tarih-saat 09 Eylül 2025 21:05:56 itibariyle Saimbeyli () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Adana AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Saimbeyli (Adana) 21:05:56 09-09-2025 37,77056 36,19222 6,99 3,5
Saimbeyli (Adana) 02:47:55 08-09-2025 37,93389 36,10722 10,02 1
Kozan (Adana) 07:49:06 07-09-2025 37,5675 35,57444 7 1,5
Kozan (Adana) 08:27:38 06-09-2025 37,79611 35,65278 7 2,4
AKKAYA-KOZAN (ADANA) 08:27:36 06-09-2025 37,7817 35,6047 5 2,5
Saimbeyli (Adana) 01:33:13 06-09-2025 37,84 36,23028 11,27 1,7
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 01:33:12 06-09-2025 37,845 36,2705 6,7 1,7
Saimbeyli (Adana) 01:18:40 06-09-2025 37,81667 36,20278 7,15 1,2
TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 16:06:24 05-09-2025 37,6972 36,0122 25,2 1,9
MUSTAFALAR-SARICAM (ADANA) 11:19:38 05-09-2025 37,1305 35,5133 29,6 1,8
Saimbeyli (Adana) 01:45:33 05-09-2025 37,80528 36,225 7,03 1,3
Saimbeyli (Adana) 10:23:11 02-09-2025 38,10278 36,22444 7 1,5
Saimbeyli (Adana) 20:16:54 01-09-2025 37,78472 36,18861 7,06 1,1
Saimbeyli (Adana) 15:53:47 01-09-2025 37,82389 36,26556 7,01 1,6
Kozan (Adana) 01:58:27 01-09-2025 37,66889 35,97583 7,06 1,3
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 01:58:27 01-09-2025 37,6293 36,0028 5 1,4
Kozan (Adana) 01:53:12 01-09-2025 37,65361 35,9775 6,98 1,2
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 01:45:12 01-09-2025 37,5707 35,8698 4,6 1,2
Kozan (Adana) 01:45:10 01-09-2025 37,67444 35,97472 7 1,2
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 20:39:37 30-08-2025 37,824 36,2215 7,4 1,9
Tufanbeyli (Adana) 02:38:25 30-08-2025 38,23667 36,21083 7 1,6
AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) 02:38:24 30-08-2025 38,214 36,1538 6,1 1,5
Saimbeyli (Adana) 08:12:33 29-08-2025 37,86972 36,09472 7,58 1
Kozan (Adana) 22:14:55 27-08-2025 37,64278 35,87722 7 0,8
Aladağ (Adana) 20:19:16 25-08-2025 37,64222 35,52444 6,92 2,4
KISLAK-ALADAG (ADANA) 20:19:15 25-08-2025 37,6227 35,5385 5,1 2,4
Aladağ (Adana) 19:50:31 25-08-2025 37,63444 35,52444 6,86 2,3
KISLAK-ALADAG (ADANA) 19:50:30 25-08-2025 37,6163 35,5435 8,8 2,3
CAMLICA-SARICAM (ADANA) 19:02:50 25-08-2025 37,0598 35,6085 12,4 1,2
DARILIK-ALADAG (ADANA) 19:46:14 24-08-2025 37,6132 35,4553 1,6 1,9
Aladağ (Adana) 19:46:14 24-08-2025 37,65917 35,46083 7 1,7
Karaisalı (Adana) 03:38:04 24-08-2025 37,34028 35,20778 7 1,1
Ceyhan (Adana) 01:58:17 24-08-2025 36,96556 35,67611 7 0,9
GOKHASANLI-KARAISALI (ADANA) 01:25:51 24-08-2025 37,273 35,1738 8,4 2,3
Karaisalı (Adana) 01:25:51 24-08-2025 37,30806 35,18778 0,02 2,2
Ceyhan (Adana) 01:19:58 24-08-2025 36,96722 35,69278 7 1,1
CAKALDERE-CEYHAN (ADANA) 01:19:58 24-08-2025 36,9878 35,6217 8,2 1,6
Ceyhan (Adana) 00:19:47 24-08-2025 36,98944 35,6675 7 1
Kozan (Adana) 02:58:42 23-08-2025 37,59694 35,90861 6,96 1,6
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 02:58:41 23-08-2025 37,595 35,9035 6,7 1,6
AGACLI-CEYHAN (ADANA) 10:33:51 22-08-2025 37,2293 35,8887 5 2,4
Ceyhan (Adana) 03:44:10 22-08-2025 36,95028 35,68694 7 0,9
Saimbeyli (Adana) 09:39:44 21-08-2025 37,77472 36,23333 7 1,2
Yüreğir (Adana) 03:22:08 21-08-2025 36,76639 35,16806 7,83 1,7
ANDIL-KOZAN (ADANA) 04:03:20 19-08-2025 37,5375 35,7795 5,3 1,1
Kozan (Adana) 04:03:19 19-08-2025 37,62111 35,87639 7 0,8
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 04:29:24 18-08-2025 37,7087 36,0877 5,4 2,2
AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) 13:37:59 17-08-2025 38,0848 36,1902 2,4 1,4
UCDUTYESILOVA-CEYHAN (ADANA) 00:48:51 16-08-2025 37,2368 35,72 23,4 1
CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) 00:44:32 16-08-2025 37,2405 35,79 28 1
