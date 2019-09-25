Son dakika haberi! Merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde Kozan yolu üzerinde bugün saat 07.20'de, Çevik Kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi.
Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.
Saldırıda hafif yaralanan 1'i polis 5 kişinin olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde çevik kuvvet otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız ile 1 polis memurumuz hafif şekilde yaranlanmış olup genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.
VİDEO: OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
Patlamada çevredeki binaların hasar gördüğü belirtiliyor.
Bombanın içine konulan çivi ve bilye gibi malzemelerle etkisinin arttırıldığı belirtiliyor.
Patlamanın çok şiddetli olduğu ve aracın zırlı olmasının büyük bir faciayı engellediği söyleniyor.