SON DAKİKA: Adıyaman ve Erzurum'da deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.



Saat 04.10 sıralarında merkez üssü Adıyaman Sincik olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.



Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.



ERZURUM DA SALLANDI



AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada, saat 04.46 sıralarında Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.



Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

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