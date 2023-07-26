SON DAKİKA: Adıyaman ve Erzurum'da deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Saat 04.10 sıralarında merkez üssü Adıyaman Sincik olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
ERZURUM DA SALLANDI
AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada, saat 04.46 sıralarında Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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