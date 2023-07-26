SON DAKİKA: Adıyaman ve Erzurum'da deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3,7, Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

SON DAKİKA: Adıyaman ve Erzurum'da deprem | Son depremler

'dan deprem açıklaması geldi.

Saat 04.10 sıralarında merkez üssü Sincik olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

ERZURUM DA SALLANDI

AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada, saat 04.46 sıralarında 'un Tortum ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

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