Son dakika Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Eylül 2025

Son dakika Adıyaman deprem haberleri..Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman Kandilli ve AFAD son depremler.. 15 Eylül 2025 Adıyaman deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Adıyaman'da? Adıyaman son deprem büyüklüğü ne kadar? Adıyaman'da ve Adıyaman yakınındaki depremler nelerdir? Adıyaman'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Adıyaman canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Adıyaman deprem haberleri.. Adıyaman'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Adıyaman'da deprem mi oldu? Deprem Adıyaman'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Adıyaman'da nerede deprem oldu? Adıyaman deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 15 Eylül 2025 10:39:58 itibariyle Çelikhan () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 15 Eylül 2025.. ve Adıyaman Kandilli deprem listesi..

Adıyaman AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çelikhan (Adıyaman) 10:39:58 15-09-2025 38,0925 38,43278 11,12 3,8
Sincik (Adıyaman) 22:51:36 14-09-2025 38,1425 38,45139 9,09 2,5
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:51:35 14-09-2025 38,1443 38,4535 1,6 2,5
Kahta (Adıyaman) 19:06:20 14-09-2025 37,83944 38,83722 7,02 0,9
Sincik (Adıyaman) 15:35:41 14-09-2025 38,10361 38,48417 7 1,7
Sincik (Adıyaman) 11:01:19 14-09-2025 38,1075 38,51889 7 1,4
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 11:01:19 14-09-2025 38,108 38,5147 7,9 1,2
Sincik (Adıyaman) 07:01:22 13-09-2025 38,13833 38,55472 6,99 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 05:22:20 13-09-2025 38,07639 38,385 8,46 0,9
Sincik (Adıyaman) 03:12:45 11-09-2025 38,14083 38,5025 7 0,8
ESKITAS-KAHTA (ADIYAMAN) 00:43:54 11-09-2025 37,6677 38,7442 5,5 1,4
YAZLIK-(ADIYAMAN) 15:35:15 10-09-2025 37,6287 38,3138 3,7 1,5
Atatürk Barajı - [03.55 km] Merkez (Adıyaman) 15:35:13 10-09-2025 37,53861 38,30528 5,43 1,5
Sincik (Adıyaman) 10:52:34 10-09-2025 38,11444 38,49417 7 1,8
Sincik (Adıyaman) 03:29:48 10-09-2025 38,14333 38,52278 6,99 0,8
Sincik (Adıyaman) 22:44:26 09-09-2025 38,10722 38,46583 7 1,9
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:44:26 09-09-2025 38,129 38,4592 11,9 1,7
Sincik (Adıyaman) 23:58:45 08-09-2025 38,13222 38,52028 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 18:56:41 08-09-2025 38,07444 38,42028 7 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 16:52:00 08-09-2025 38,10222 38,40389 9,12 2,1
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:52:00 08-09-2025 38,1082 38,365 8,3 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 13:23:39 08-09-2025 38,08028 38,41694 6,95 1,4
Tut (Adıyaman) 05:25:30 08-09-2025 37,80417 37,89667 9,98 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 23:24:34 07-09-2025 38,09667 38,39417 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 22:56:02 06-09-2025 38,12556 38,5275 13,36 1,6
Sincik (Adıyaman) 08:28:32 05-09-2025 38,11028 38,45694 7 1,2
Sincik (Adıyaman) 06:51:26 04-09-2025 38,08722 38,50417 9,07 1,2
Sincik (Adıyaman) 06:04:00 04-09-2025 38,09278 38,50167 7 2
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 06:03:59 04-09-2025 38,0923 38,5027 4,8 2
Sincik (Adıyaman) 06:59:23 03-09-2025 38,12722 38,5425 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 06:38:58 03-09-2025 38,10639 38,48 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 06:29:12 03-09-2025 38,11778 38,56111 7,01 0,7
CELIKHAN (ADIYAMAN) 04:05:51 03-09-2025 38,0208 38,2153 11,3 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 23:17:56 02-09-2025 38,12694 38,32639 7,07 1
Çelikhan (Adıyaman) 12:53:15 02-09-2025 38,08667 38,37583 7 1
Gölbaşı (Adıyaman) 12:07:38 02-09-2025 37,77583 37,71083 7,11 1,8
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 12:07:38 02-09-2025 37,8012 37,7018 6,8 1,7
Sincik (Adıyaman) 09:09:43 02-09-2025 38,08694 38,495 7 1,9
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 09:09:43 02-09-2025 38,0888 38,511 11,8 2
Sincik (Adıyaman) 03:58:34 02-09-2025 38,11722 38,46472 7 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 20:22:56 01-09-2025 38,05972 38,17306 7 1
Sincik (Adıyaman) 06:31:01 01-09-2025 38,06972 38,50917 7,01 1,7
MESTAN (ADIYAMAN) 09:23:30 31-08-2025 38,0017 38,206 5,4 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 09:23:29 31-08-2025 38,0375 38,26667 6,99 1,5
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:23:23 31-08-2025 38,172 38,4588 18,8 0,9
Sincik (Adıyaman) 03:08:20 31-08-2025 38,125 38,49944 7 1,1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:08:20 31-08-2025 38,131 38,4893 14 1,2
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 21:16:13 30-08-2025 38,151 38,5783 16,7 1,3
Sincik (Adıyaman) 08:22:42 30-08-2025 38,13639 38,47722 7,03 1,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 08:22:42 30-08-2025 38,1487 38,5008 4,9 1,7
Adıyaman KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:51:35 14-09-2025 38,1443 38,4535 1,6 2,5
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 11:01:19 14-09-2025 38,108 38,5147 7,9 1,2
ESKITAS-KAHTA (ADIYAMAN) 00:43:54 11-09-2025 37,6677 38,7442 5,5 1,4
YAZLIK-(ADIYAMAN) 15:35:15 10-09-2025 37,6287 38,3138 3,7 1,5
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:44:26 09-09-2025 38,129 38,4592 11,9 1,7
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:52:00 08-09-2025 38,1082 38,365 8,3 1,8
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 06:03:59 04-09-2025 38,0923 38,5027 4,8 2
CELIKHAN (ADIYAMAN) 04:05:51 03-09-2025 38,0208 38,2153 11,3 1,3
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 12:07:38 02-09-2025 37,8012 37,7018 6,8 1,7
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 09:09:43 02-09-2025 38,0888 38,511 11,8 2
MESTAN (ADIYAMAN) 09:23:30 31-08-2025 38,0017 38,206 5,4 1,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:23:23 31-08-2025 38,172 38,4588 18,8 0,9
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:08:20 31-08-2025 38,131 38,4893 14 1,2
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 21:16:13 30-08-2025 38,151 38,5783 16,7 1,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 08:22:42 30-08-2025 38,1487 38,5008 4,9 1,7
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 01:04:40 29-08-2025 38,096 38,5132 8,1 2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 06:17:11 28-08-2025 38,1193 38,4687 2,1 2,3
YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:12:27 28-08-2025 38,0563 38,3467 8,8 1,3
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:14:37 27-08-2025 38,1042 38,2397 5 2,7
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 04:40:35 27-08-2025 38,0962 38,4392 9,3 0,9
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:30:44 26-08-2025 38,1112 38,454 7 2,2
KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 10:24:01 26-08-2025 38,0882 38,3778 3,8 3,3
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 00:43:35 23-08-2025 38,1058 38,451 6,3 1,8
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:50:12 21-08-2025 38,0442 38,1545 1,8 2,3
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.08.20 13:35:48) 13:35:48 20-08-2025 38,0853 38,4942 5,2 1,2
FATIH-CELIKHAN (ADIYAMAN) 11:04:41 20-08-2025 38,0447 38,3605 19,1 2,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 20:10:38 19-08-2025 38,13 38,5018 12 1,7
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:11:22 19-08-2025 38,1055 38,248 2,1 2,5
YAGIZATLI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:35:23 19-08-2025 37,9943 38,4165 5 2,1
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:24:22 18-08-2025 38,1125 38,3338 11 2,3
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:11:42 14-08-2025 38,101 38,3583 5,3 2,6
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 12:39:24 14-08-2025 38,1045 38,4712 7,7 1,7
KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:42:55 13-08-2025 38,0495 38,2778 26,7 1,3
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:48:04 13-08-2025 38,0903 38,4133 11,4 2,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 01:58:24 13-08-2025 38,1602 38,4505 5,1 0,6
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:36:41 12-08-2025 38,1135 38,3988 4,2 2,5
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 18:45:31 10-08-2025 37,8838 37,9053 5,9 2
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:44:22 10-08-2025 38,0995 38,368 9,9 2
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 23:41:25 09-08-2025 38,1033 38,5682 21,4 1,2
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 22:11:58 09-08-2025 37,881 37,8598 10,8 1,5
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 22:39:22 08-08-2025 38,1527 38,261 5 2,1
YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) 20:32:33 07-08-2025 37,7357 37,4998 7,5 1,6
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:10:26 07-08-2025 38,0973 38,4035 1,5 1,9
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 07:58:55 06-08-2025 38,101 38,5113 9,5 1,8
ESKIKOY-SINCIK (ADIYAMAN) 12:09:34 05-08-2025 38,0062 38,5452 25,4 1,2
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 20:35:51 04-08-2025 38,0868 38,1812 7,4 1,6
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 19:32:37 03-08-2025 38,0998 38,4595 5,2 1,6
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 03:27:06 03-08-2025 38,1412 38,5745 8,9 1,4
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 01:51:12 03-08-2025 38,1257 38,5777 3,3 1,4
UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) 14:45:03 02-08-2025 38,0833 38,4522 5,4 1,8
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...