Son dakika Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Eylül 2025

Son dakika Adıyaman deprem haberleri..Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman Kandilli ve AFAD son depremler.. 15 Eylül 2025 Adıyaman deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Adıyaman'da? Adıyaman son deprem büyüklüğü ne kadar? Adıyaman'da ve Adıyaman yakınındaki depremler nelerdir? Adıyaman'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Adıyaman canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Adıyaman deprem haberleri.. Adıyaman'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Adıyaman'da deprem mi oldu? Deprem Adıyaman'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Adıyaman'da nerede deprem oldu? Adıyaman deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
Tarih-saat 15 Eylül 2025 10:39:58 itibariyle Çelikhan (Adıyaman) 3,8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
|Adıyaman AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:39:58 15-09-2025
|38,0925
|38,43278
|11,12
|3,8
|Sincik (Adıyaman)
|22:51:36 14-09-2025
|38,1425
|38,45139
|9,09
|2,5
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:51:35 14-09-2025
|38,1443
|38,4535
|1,6
|2,5
|Kahta (Adıyaman)
|19:06:20 14-09-2025
|37,83944
|38,83722
|7,02
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|15:35:41 14-09-2025
|38,10361
|38,48417
|7
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|11:01:19 14-09-2025
|38,1075
|38,51889
|7
|1,4
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|11:01:19 14-09-2025
|38,108
|38,5147
|7,9
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|07:01:22 13-09-2025
|38,13833
|38,55472
|6,99
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:22:20 13-09-2025
|38,07639
|38,385
|8,46
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|03:12:45 11-09-2025
|38,14083
|38,5025
|7
|0,8
|ESKITAS-KAHTA (ADIYAMAN)
|00:43:54 11-09-2025
|37,6677
|38,7442
|5,5
|1,4
|YAZLIK-(ADIYAMAN)
|15:35:15 10-09-2025
|37,6287
|38,3138
|3,7
|1,5
|Atatürk Barajı - [03.55 km] Merkez (Adıyaman)
|15:35:13 10-09-2025
|37,53861
|38,30528
|5,43
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|10:52:34 10-09-2025
|38,11444
|38,49417
|7
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|03:29:48 10-09-2025
|38,14333
|38,52278
|6,99
|0,8
|Sincik (Adıyaman)
|22:44:26 09-09-2025
|38,10722
|38,46583
|7
|1,9
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:44:26 09-09-2025
|38,129
|38,4592
|11,9
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|23:58:45 08-09-2025
|38,13222
|38,52028
|7
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:56:41 08-09-2025
|38,07444
|38,42028
|7
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:52:00 08-09-2025
|38,10222
|38,40389
|9,12
|2,1
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|16:52:00 08-09-2025
|38,1082
|38,365
|8,3
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:23:39 08-09-2025
|38,08028
|38,41694
|6,95
|1,4
|Tut (Adıyaman)
|05:25:30 08-09-2025
|37,80417
|37,89667
|9,98
|0,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:24:34 07-09-2025
|38,09667
|38,39417
|7
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|22:56:02 06-09-2025
|38,12556
|38,5275
|13,36
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|08:28:32 05-09-2025
|38,11028
|38,45694
|7
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|06:51:26 04-09-2025
|38,08722
|38,50417
|9,07
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|06:04:00 04-09-2025
|38,09278
|38,50167
|7
|2
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|06:03:59 04-09-2025
|38,0923
|38,5027
|4,8
|2
|Sincik (Adıyaman)
|06:59:23 03-09-2025
|38,12722
|38,5425
|7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|06:38:58 03-09-2025
|38,10639
|38,48
|7
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|06:29:12 03-09-2025
|38,11778
|38,56111
|7,01
|0,7
|CELIKHAN (ADIYAMAN)
|04:05:51 03-09-2025
|38,0208
|38,2153
|11,3
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:17:56 02-09-2025
|38,12694
|38,32639
|7,07
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:53:15 02-09-2025
|38,08667
|38,37583
|7
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|12:07:38 02-09-2025
|37,77583
|37,71083
|7,11
|1,8
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|12:07:38 02-09-2025
|37,8012
|37,7018
|6,8
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|09:09:43 02-09-2025
|38,08694
|38,495
|7
|1,9
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|09:09:43 02-09-2025
|38,0888
|38,511
|11,8
|2
|Sincik (Adıyaman)
|03:58:34 02-09-2025
|38,11722
|38,46472
|7
|0,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:22:56 01-09-2025
|38,05972
|38,17306
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|06:31:01 01-09-2025
|38,06972
|38,50917
|7,01
|1,7
|MESTAN (ADIYAMAN)
|09:23:30 31-08-2025
|38,0017
|38,206
|5,4
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:23:29 31-08-2025
|38,0375
|38,26667
|6,99
|1,5
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:23:23 31-08-2025
|38,172
|38,4588
|18,8
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|03:08:20 31-08-2025
|38,125
|38,49944
|7
|1,1
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|03:08:20 31-08-2025
|38,131
|38,4893
|14
|1,2
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|21:16:13 30-08-2025
|38,151
|38,5783
|16,7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|08:22:42 30-08-2025
|38,13639
|38,47722
|7,03
|1,7
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|08:22:42 30-08-2025
|38,1487
|38,5008
|4,9
|1,7
