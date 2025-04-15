Son dakika Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Nisan 2025

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Son dakika Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Nisan 2025
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Tarih-saat 15 Nisan 2025 12:15:11 itibariyle Çelikhan () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 15 Nisan 2025.. ve Adıyaman Kandilli deprem listesi..

Adıyaman AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çelikhan (Adıyaman) 12:15:11 15-04-2025 38,08778 38,31778 15,07 3,5
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 12:15:10 15-04-2025 38,0862 38,3078 2,6 3,2
Çelikhan (Adıyaman) 22:46:22 14-04-2025 38,06694 38,38889 12,28 1,1
Gölbaşı (Adıyaman) 18:16:02 14-04-2025 37,93889 37,65056 7,03 2,4
Sincik (Adıyaman) 16:07:06 14-04-2025 38,13639 38,55444 7 1
Merkez (Adıyaman) 15:46:22 13-04-2025 37,99083 38,23333 7,1 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 15:38:57 13-04-2025 37,99611 38,19917 6,27 1,3
Sincik (Adıyaman) 06:48:21 13-04-2025 38,12417 38,4375 11,24 1,3
Sincik (Adıyaman) 23:09:49 12-04-2025 38,14583 38,52194 7 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 13:37:19 12-04-2025 38,08611 38,20639 7 2,3
Gölbaşı (Adıyaman) 10:28:39 12-04-2025 37,94278 37,64417 7 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 11:43:55 11-04-2025 38,07444 38,385 7,09 2,2
Sincik (Adıyaman) 06:09:15 11-04-2025 38,135 38,52306 7 0,8
Gölbaşı (Adıyaman) 03:22:38 11-04-2025 37,8425 37,71778 7 1,2
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:22:37 11-04-2025 37,7943 37,7247 11,2 1,2
Gölbaşı (Adıyaman) 12:17:20 10-04-2025 37,77389 37,54833 7,02 1,9
HACILAR-GOLBASI (ADIYAMAN) 12:17:18 10-04-2025 37,7727 37,5127 6,9 1,6
Tut (Adıyaman) 06:13:58 10-04-2025 37,87 37,88806 21,95 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 18:40:56 09-04-2025 38,03667 38,27417 9,09 1,2
AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) 16:22:06 09-04-2025 37,8802 37,7023 3,7 3,1
Gölbaşı (Adıyaman) 16:22:05 09-04-2025 37,81833 37,70778 8,22 3,2
HASANKENDI-(ADIYAMAN) 10:40:33 09-04-2025 37,7247 38,224 6,8 1,7
Sincik (Adıyaman) 04:13:55 09-04-2025 38,12306 38,47083 7 1
Sincik (Adıyaman) 02:54:02 09-04-2025 38,095 38,495 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 23:32:48 08-04-2025 38,12333 38,50472 7 1
Sincik (Adıyaman) 16:05:45 08-04-2025 38,08694 38,46 7 1,7
Merkez (Adıyaman) 14:05:04 08-04-2025 37,83806 38,34083 1,39 1,7
Merkez (Adıyaman) 09:44:04 08-04-2025 37,96222 38,20167 7 0,9
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 06:12:47 08-04-2025 38,1115 38,317 7,1 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 06:12:46 08-04-2025 38,08056 38,40944 9,8 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 05:06:52 08-04-2025 38,00611 38,23861 7 0,8
Gölbaşı (Adıyaman) 22:56:24 07-04-2025 37,85028 37,80806 10,69 1,4
PINARBASI-SINCIK (ADIYAMAN) 09:50:36 07-04-2025 37,9908 38,6727 9,4 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 19:10:31 06-04-2025 38,10806 38,38333 10,76 1,8
KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) 13:32:44 06-04-2025 37,5468 38,537 12,6 1,9
Sincik (Adıyaman) 09:16:15 06-04-2025 38,15972 38,43861 7,03 1,6
Merkez (Adıyaman) 06:48:12 06-04-2025 37,95444 38,17028 7 1,1
KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) 01:09:18 06-04-2025 37,8895 37,7598 5 2,4
Gölbaşı (Adıyaman) 01:09:18 06-04-2025 37,85917 37,79944 11,42 2,5
UZUNKOY-(ADIYAMAN) 02:58:38 05-04-2025 37,9447 38,1257 5,8 1,4
Sincik (Adıyaman) 04:36:21 04-04-2025 38,11694 38,47389 6,94 0,7
Merkez (Adıyaman) 12:20:41 03-04-2025 37,88056 38,25056 7 1
BEYBOSTAN-GERGER (ADIYAMAN) 12:12:14 03-04-2025 37,9632 39,0228 13,2 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 05:05:04 03-04-2025 38,09528 38,43556 7 0,7
Çelikhan (Adıyaman) 04:46:40 03-04-2025 38,10833 38,36972 7 1,2
YESILTEPE-CELIKHAN (ADIYAMAN) 19:49:27 02-04-2025 37,9612 38,3975 18,6 1,2
Sincik (Adıyaman) 19:49:21 02-04-2025 38,13889 38,56111 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 22:58:41 01-04-2025 37,98861 38,17333 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 16:46:04 01-04-2025 38,14028 38,55417 7 1,4
Sincik (Adıyaman) 14:56:00 01-04-2025 38,11778 38,55806 7 1,4
Adıyaman KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 12:15:10 15-04-2025 38,0862 38,3078 2,6 3,2
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:22:37 11-04-2025 37,7943 37,7247 11,2 1,2
HACILAR-GOLBASI (ADIYAMAN) 12:17:18 10-04-2025 37,7727 37,5127 6,9 1,6
AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) 16:22:06 09-04-2025 37,8802 37,7023 3,7 3,1
HASANKENDI-(ADIYAMAN) 10:40:33 09-04-2025 37,7247 38,224 6,8 1,7
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 06:12:47 08-04-2025 38,1115 38,317 7,1 1,8
PINARBASI-SINCIK (ADIYAMAN) 09:50:36 07-04-2025 37,9908 38,6727 9,4 1,3
KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) 13:32:44 06-04-2025 37,5468 38,537 12,6 1,9
KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) 01:09:18 06-04-2025 37,8895 37,7598 5 2,4
UZUNKOY-(ADIYAMAN) 02:58:38 05-04-2025 37,9447 38,1257 5,8 1,4
BEYBOSTAN-GERGER (ADIYAMAN) 12:12:14 03-04-2025 37,9632 39,0228 13,2 1,3
YESILTEPE-CELIKHAN (ADIYAMAN) 19:49:27 02-04-2025 37,9612 38,3975 18,6 1,2
ATMALI-BESNI (ADIYAMAN) 01:17:54 31-03-2025 37,6948 37,9965 5 1,9
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 14:06:33 28-03-2025 38,1403 38,2568 3,8 1,6
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 22:56:26 27-03-2025 37,8542 37,8578 4,4 1
CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:01:49 27-03-2025 38,0533 38,2482 12,9 1,1
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:11:49 27-03-2025 38,1138 38,4425 15,8 1,8
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 10:18:44 27-03-2025 38,1028 38,3057 8,9 1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 11:10:13 26-03-2025 38,1563 38,4635 1,6 1,6
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:12:16 25-03-2025 38,0883 38,3255 7,2 1,9
KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) 00:17:10 23-03-2025 37,9135 37,7528 5 1,2
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 19:51:32 20-03-2025 37,8803 37,8952 15,5 1,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 18:42:10 19-03-2025 38,155 38,5078 6,8 2
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 08:12:18 19-03-2025 38,1433 38,5422 5 2,8
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:13:54 19-03-2025 38,1265 38,417 5 1,9
SAKIZ-SINCIK (ADIYAMAN) 20:18:58 14-03-2025 38,0718 38,6088 16,1 1,6
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 20:11:55 14-03-2025 38,0822 38,2972 5 1,9
PALANLI-(ADIYAMAN) 11:24:41 14-03-2025 37,8412 38,329 5 1,5
YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) 05:34:53 14-03-2025 37,7498 37,7108 2,7 2
GOLYURT-GERGER (ADIYAMAN) 22:34:43 13-03-2025 38,1392 39,1785 8 1,5
KAVAK-(ADIYAMAN) 13:48:29 13-03-2025 38,0017 38,194 5 1,5
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 20:32:34 12-03-2025 38,1268 38,4872 2,8 1,5
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 17:40:47 12-03-2025 37,8873 37,8928 9,7 1,4
SARIKAYA-(ADIYAMAN) 07:02:58 12-03-2025 37,9677 38,1917 8,5 1,5
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 19:37:05 11-03-2025 38,1287 38,4683 1,8 2,3
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 11:22:16 11-03-2025 38,1095 38,4503 12,9 1,5
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 04:13:07 11-03-2025 38,11 38,5188 7,2 2
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 23:37:02 10-03-2025 38,0992 38,5038 4 2
NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) 06:20:44 09-03-2025 38,0932 38,5287 14,1 1,7
AKCALI-(ADIYAMAN) 12:42:45 08-03-2025 37,8703 38,216 5 1,8
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:09:52 07-03-2025 38,044 38,1397 7,6 1,6
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 01:44:20 06-03-2025 37,8882 37,8187 5,4 1,4
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 14:27:03 05-03-2025 38,1257 38,5768 19,4 1,7
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:33:36 03-03-2025 38,0347 38,2038 6,5 1,9
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:58:28 28-02-2025 38,1152 38,4253 11,5 2,1
CIFTLIK-TUT (ADIYAMAN) 01:18:00 28-02-2025 37,7842 37,8625 5 2,1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 21:38:14 26-02-2025 38,1155 38,466 10,5 1,7
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:19:26 25-02-2025 38,1015 38,388 9,4 1,7
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 17:56:55 25-02-2025 38,111 38,1978 3,8 2,5
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 07:50:19 23-02-2025 38,1197 38,4542 7,1 1,9
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