Son dakika Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Ocak 2025

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Son dakika Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Ocak 2025

Tarih-saat 16 Ocak 2025 01:24:22 itibariyle Gölbaşı () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 16 Ocak 2025.. ve Adıyaman Kandilli deprem listesi..

Adıyaman AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gölbaşı (Adıyaman) 01:24:22 16-01-2025 37,85556 37,85 7 3,5
Çelikhan (Adıyaman) 23:29:09 15-01-2025 38,09083 38,38972 7 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 19:06:09 15-01-2025 38,035 38,25694 7 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 18:48:47 15-01-2025 38,05222 38,27306 7,07 1
Çelikhan (Adıyaman) 14:18:53 15-01-2025 38,07528 38,4025 7,37 1,3
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 07:09:26 15-01-2025 38,026 38,2035 5,4 1,2
Sincik (Adıyaman) 02:02:34 15-01-2025 38,10167 38,49528 7 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 18:11:46 14-01-2025 38,07861 38,19278 12,14 2,3
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:11:45 14-01-2025 38,0927 38,2188 3,2 2,3
Çelikhan (Adıyaman) 16:56:17 14-01-2025 38,06694 38,19528 6,99 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 16:25:56 14-01-2025 38,07 38,18528 6,99 2,4
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:25:55 14-01-2025 38,103 38,2022 5 2,2
YELKOVAN-KAHTA (ADIYAMAN) 12:47:30 14-01-2025 37,81 38,5603 1,7 1,9
Sincik (Adıyaman) 06:45:47 14-01-2025 38,13194 38,57222 7 1,5
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 06:45:47 14-01-2025 38,1442 38,572 14,9 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 00:35:03 14-01-2025 38,05278 38,25472 7 0,8
Sincik (Adıyaman) 14:40:06 13-01-2025 38,12333 38,5375 7 1,4
Gölbaşı (Adıyaman) 04:10:21 13-01-2025 37,77667 37,60333 7 0,9
Merkez (Adıyaman) 03:51:12 13-01-2025 37,94278 38,17944 8,11 1,1
KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) 22:06:15 12-01-2025 37,5437 38,5582 9,2 2,3
Çelikhan (Adıyaman) 13:09:44 12-01-2025 38,11056 38,34111 7 1,8
Gölbaşı (Adıyaman) 00:30:46 12-01-2025 37,77722 37,72611 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 17:59:58 11-01-2025 38,14278 38,52194 7 1,3
Merkez (Adıyaman) 04:01:56 10-01-2025 37,94528 38,18139 7 0,7
YAZIBASI-(ADIYAMAN) 04:01:55 10-01-2025 37,9 38,1792 20,5 0,9
Merkez (Adıyaman) 14:50:56 09-01-2025 37,86722 38,27194 7 1,6
KAYATEPE-(ADIYAMAN) 14:50:55 09-01-2025 37,869 38,264 5 2
Çelikhan (Adıyaman) 04:19:45 09-01-2025 38,0675 38,38972 10,93 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 02:16:01 09-01-2025 38,09889 38,31556 7 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 10:56:28 08-01-2025 38,03056 38,24194 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 10:04:34 08-01-2025 38,13556 38,53028 7 1,4
Sincik (Adıyaman) 23:28:20 06-01-2025 38,09667 38,46611 9,45 2,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 23:28:20 06-01-2025 38,1273 38,456 5,9 2,3
Sincik (Adıyaman) 18:10:46 06-01-2025 38,13083 38,5675 6,98 1,3
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 18:10:45 06-01-2025 38,0998 38,5355 7,3 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 12:29:12 06-01-2025 38,12028 38,37944 7,19 1
Sincik (Adıyaman) 11:58:10 06-01-2025 38,10278 38,46694 4,88 1,4
Gölbaşı (Adıyaman) 04:50:42 06-01-2025 37,78194 37,70722 5,79 1,4
YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) 04:50:41 06-01-2025 37,7692 37,7045 19,1 1,3
Gölbaşı (Adıyaman) 03:40:34 06-01-2025 37,78444 37,705 6,3 2,9
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:40:33 06-01-2025 37,8058 37,726 5 2,9
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 19:18:22 05-01-2025 38,1092 38,447 14,4 1,1
Sincik (Adıyaman) 19:18:21 05-01-2025 38,13 38,51472 7,04 1,1
Sincik (Adıyaman) 07:39:41 05-01-2025 38,135 38,52694 7,01 2
Çelikhan (Adıyaman) 16:56:23 04-01-2025 38,09889 38,38917 4,98 1,4
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 14:10:57 04-01-2025 38,1127 38,4418 7,2 1,4
Merkez (Adıyaman) 13:52:32 04-01-2025 37,82167 38,25167 7,64 1,2
Gölbaşı (Adıyaman) 11:48:50 04-01-2025 37,82444 37,82611 7,02 1
Çelikhan (Adıyaman) 02:22:40 04-01-2025 38,14 38,27 7 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 13:40:33 03-01-2025 38,07667 38,32444 7 1
Adıyaman KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 07:09:26 15-01-2025 38,026 38,2035 5,4 1,2
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:11:45 14-01-2025 38,0927 38,2188 3,2 2,3
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:25:55 14-01-2025 38,103 38,2022 5 2,2
YELKOVAN-KAHTA (ADIYAMAN) 12:47:30 14-01-2025 37,81 38,5603 1,7 1,9
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 06:45:47 14-01-2025 38,1442 38,572 14,9 1,5
KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) 22:06:15 12-01-2025 37,5437 38,5582 9,2 2,3
YAZIBASI-(ADIYAMAN) 04:01:55 10-01-2025 37,9 38,1792 20,5 0,9
KAYATEPE-(ADIYAMAN) 14:50:55 09-01-2025 37,869 38,264 5 2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 23:28:20 06-01-2025 38,1273 38,456 5,9 2,3
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 18:10:45 06-01-2025 38,0998 38,5355 7,3 1,5
YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) 04:50:41 06-01-2025 37,7692 37,7045 19,1 1,3
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:40:33 06-01-2025 37,8058 37,726 5 2,9
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 19:18:22 05-01-2025 38,1092 38,447 14,4 1,1
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 14:10:57 04-01-2025 38,1127 38,4418 7,2 1,4
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 16:49:28 30-12-2024 38,1522 38,5767 4,3 2,9
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:53:26 29-12-2024 38,1548 38,2612 8,4 1,5
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:24:18 29-12-2024 38,0598 38,2115 5 1,3
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 15:43:05 27-12-2024 38,1197 38,5763 4,8 1,5
BAGOZU-KAHTA (ADIYAMAN) 04:00:50 26-12-2024 37,866 38,5975 5,6 1,5
UZUNKOY-(ADIYAMAN) 21:32:48 24-12-2024 37,9457 38,0707 5,4 1,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 07:32:49 24-12-2024 38,1243 38,4655 3,7 2,1
YESILKAYA-KAHTA (ADIYAMAN) 22:29:54 23-12-2024 37,6973 38,7132 6,3 1,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 06:42:03 23-12-2024 38,1288 38,4603 10,8 1,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:58:33 23-12-2024 38,1187 38,461 5 1,9
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 08:50:13 22-12-2024 38,1048 38,4475 8,6 1,5
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:05:15 22-12-2024 38,1075 38,4503 15 1,4
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 09:23:39 21-12-2024 38,1093 38,5445 3,7 1,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:44:31 20-12-2024 38,154 38,503 2,3 1,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 12:43:09 20-12-2024 38,1488 38,4595 14,6 1,6
DISBUDAK-(ADIYAMAN) 13:31:46 19-12-2024 37,6678 38,352 15,3 1,5
YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:42:37 19-12-2024 37,7855 37,6687 7,7 1,3
PALANLI-(ADIYAMAN) 14:21:43 18-12-2024 37,8165 38,2832 3,4 1,7
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 17:49:15 16-12-2024 37,8017 37,7218 5,1 2,3
YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:53:52 16-12-2024 38,065 38,3383 6,9 1,4
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 10:10:57 16-12-2024 38,1155 38,2002 1,8 1,7
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 22:01:11 15-12-2024 38,1217 38,5715 7,5 1,7
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 22:00:31 15-12-2024 38,1175 38,502 2,4 2,1
NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) 21:57:19 15-12-2024 38,0588 38,5507 23,2 1,5
CAMDERE-SINCIK (ADIYAMAN) 12:26:46 13-12-2024 37,9442 38,5217 5 1,3
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 12:46:00 12-12-2024 38,0723 38,2545 5 2,1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 21:28:21 11-12-2024 38,1187 38,4637 5,4 1,5
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:23:47 11-12-2024 38,1258 38,4558 9,5 1,1
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:21:55 11-12-2024 38,1372 38,2832 8,4 1,2
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 10:24:22 10-12-2024 38,0215 38,2055 5 2,9
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 09:37:52 10-12-2024 38,1265 38,5282 5 2,5
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:23:44 08-12-2024 38,0268 38,1745 1,4 1,1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 00:46:21 08-12-2024 38,1387 38,4727 1,3 2
YESILKAYA-KAHTA (ADIYAMAN) 06:35:48 04-12-2024 37,714 38,706 18 1,9
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 05:12:49 04-12-2024 38,1163 38,4002 5 1,9
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 04:20:39 04-12-2024 38,1545 38,5005 5 2
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