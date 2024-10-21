Son dakika Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ekim 2024

Tarih-saat 21 Ekim 2024 21:55:18 itibariyle Çelikhan (Adıyaman) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Adıyaman deprem haberleri 21 Ekim 2024..Adıyaman AFAD son depremler ve Adıyaman Kandilli son dakika deprem listesi..
|Adıyaman AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:43:31 08-08-2024
|38,10278
|38,34861
|7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:16:25 08-08-2024
|38,08528
|38,43583
|6,48
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:49:36 08-08-2024
|38,0375
|38,23028
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|05:09:31 08-08-2024
|38,0875
|38,47389
|6,77
|0,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:55:26 07-08-2024
|38,09361
|38,42611
|6,7
|2,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|00:00:18 07-08-2024
|37,78333
|37,76639
|7
|2
|Sincik (Adıyaman)
|20:41:14 06-08-2024
|38,10556
|38,54333
|7
|0,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:57:14 06-08-2024
|38,07056
|38,37667
|6,99
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|09:59:26 06-08-2024
|38,10917
|38,53778
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:56:12 06-08-2024
|38,08556
|38,33611
|7
|0,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:49:02 05-08-2024
|38,0925
|38,31472
|7
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:40:05 04-08-2024
|38,09278
|38,44389
|7,06
|2,2
|Sincik (Adıyaman)
|14:53:09 04-08-2024
|38,1275
|38,53139
|7
|1,3
|Çat Barajı - [01.28 km] Çelikhan (Adıyaman)
|23:35:01 03-08-2024
|38,07611
|38,21806
|7
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|06:17:05 03-08-2024
|38,1375
|38,55056
|7
|0,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:12:51 02-08-2024
|38,14694
|38,26444
|5,18
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:04:15 02-08-2024
|38,09083
|38,43333
|6,13
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:51:34 02-08-2024
|38,10194
|38,35028
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:23:30 02-08-2024
|38,11
|38,32639
|7
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:03:44 02-08-2024
|38,12139
|38,35056
|7,05
|1,2
|Adıyaman KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|23:55:25 07-08-2024
|38,0978
|38,4357
|5
|2,3
|YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)
|00:00:18 07-08-2024
|37,7627
|37,6975
|3,8
|1,7
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|16:40:04 04-08-2024
|38,089
|38,4213
|3,8
|2
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|14:32:56 01-08-2024
|38,0963
|38,4757
|13,7
|2,6
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|12:40:35 31-07-2024
|38,1045
|38,4145
|3
|1,7