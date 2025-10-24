Son dakika Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Ekim 2025

Tarih-saat 24 Ekim 2025 05:04:54 itibariyle Sincik () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Adıyaman AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sincik (Adıyaman) 05:04:54 24-10-2025 38,13806 38,55528 9,34 3,8
Sincik (Adıyaman) 23:27:51 23-10-2025 38,13778 38,56389 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 07:55:36 23-10-2025 38,09472 38,43417 7,01 1,1
ORMANICI-(ADIYAMAN) 11:02:01 22-10-2025 37,8582 38,2877 19 1,4
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:30:31 22-10-2025 38,1157 38,275 7,8 1,3
Sincik (Adıyaman) 18:42:37 21-10-2025 38,12444 38,49111 7 1,8
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 18:42:36 21-10-2025 38,1305 38,521 4 1,7
Sincik (Adıyaman) 15:19:12 21-10-2025 38,10444 38,47389 10,81 2,3
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 15:19:11 21-10-2025 38,1107 38,4955 3,1 2,3
Çelikhan (Adıyaman) 09:14:24 21-10-2025 38,09667 38,42083 10,95 2,6
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:14:23 21-10-2025 38,1057 38,437 6,8 2,7
Gölbaşı (Adıyaman) 06:17:47 21-10-2025 37,77389 37,70667 6,42 1,3
YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) 06:17:47 21-10-2025 37,7738 37,6737 14,1 1,2
Sincik (Adıyaman) 22:28:14 20-10-2025 38,10167 38,52083 7 1,1
OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) 21:17:54 20-10-2025 37,8262 37,7018 2,1 2,9
Gölbaşı (Adıyaman) 21:17:53 20-10-2025 37,76028 37,71056 10,4 3
YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) 20:25:43 20-10-2025 37,7713 37,6677 5 1,9
Gölbaşı (Adıyaman) 20:25:43 20-10-2025 37,78556 37,70222 6,11 1,9
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 20:47:05 19-10-2025 38,1163 38,5285 8,2 1,5
Sincik (Adıyaman) 20:37:16 19-10-2025 38,12056 38,56806 7 3,1
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 20:37:15 19-10-2025 38,1343 38,5775 1,7 3
Çelikhan (Adıyaman) 06:39:46 19-10-2025 38,08194 38,37806 10,45 1,7
KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 06:39:46 19-10-2025 38,0837 38,3717 4,2 1,8
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:16:43 19-10-2025 38,0642 38,2558 5,1 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 02:16:43 19-10-2025 38,06528 38,27389 13,58 1,9
Gölbaşı (Adıyaman) 00:53:42 19-10-2025 37,75528 37,60056 9,66 1,2
BAGLARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) 00:53:41 19-10-2025 37,768 37,5837 14,1 1,1
Sincik (Adıyaman) 22:52:13 17-10-2025 38,10083 38,49194 7,58 1,3
Sincik (Adıyaman) 20:38:38 17-10-2025 38,10194 38,48528 7 1
Merkez (Adıyaman) 14:44:32 17-10-2025 37,96556 38,195 7 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 02:47:57 17-10-2025 38,05639 38,285 11,65 1,2
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:47:56 17-10-2025 38,0615 38,2032 14,6 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 11:57:11 16-10-2025 38,075 38,42806 7,18 1,2
Sincik (Adıyaman) 13:42:27 15-10-2025 38,10167 38,49361 9,32 1,9
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 13:42:26 15-10-2025 38,1302 38,5127 5 2
Çelikhan (Adıyaman) 05:48:25 15-10-2025 38,09583 38,43333 7 0,7
Çelikhan (Adıyaman) 00:53:55 15-10-2025 38,12361 38,32694 6,94 1
Gölbaşı (Adıyaman) 13:44:06 14-10-2025 37,89806 37,69722 7 1,5
AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) 13:44:05 14-10-2025 37,8495 37,6657 13 1,4
Merkez (Adıyaman) 11:52:54 14-10-2025 37,96139 38,28583 7 1,4
BAGLICA-(ADIYAMAN) 11:52:53 14-10-2025 37,95 38,2463 3 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 15:46:21 12-10-2025 38,08806 38,37361 7 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 09:11:05 12-10-2025 38,08389 38,42472 7,09 1,2
Sincik (Adıyaman) 07:23:10 12-10-2025 38,10528 38,495 10,86 2,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 07:23:10 12-10-2025 38,1127 38,479 5 2,1
KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) 18:10:07 11-10-2025 37,5532 38,5577 9,5 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 02:47:42 11-10-2025 38,00944 38,20778 8,95 1,5
KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:31:40 10-10-2025 38,068 38,2687 5,5 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 13:31:40 10-10-2025 38,07611 38,27667 11,41 1,7
Merkez (Adıyaman) 11:53:44 10-10-2025 37,825 38,10028 7 1,3
