Son dakika Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Ağustos 2026
25.08.2026 22:00
NTV
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Tarih-saat 25 Ağustos 2026 21:43 itibariyle Sincik (Adıyaman) 4.2 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Adıyaman AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sincik (Adıyaman)
|25 Ağustos 2026 21:43
|38.1305
|38.4443
|7.00
|4.20
|Sincik (Adıyaman)
|25 Ağustos 2026 21:40
|38.1183
|38.4402
|7.01
|3.70
|Kahta (Adıyaman)
|25 Ağustos 2026 10:55
|37.8550
|38.7628
|8.26
|0.80