Son dakika Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Nisan 2025

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Son dakika Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Nisan 2025
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Tarih-saat 26 Nisan 2025 04:00:24 itibariyle Çelikhan () 3,7 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 26 Nisan 2025.. ve Adıyaman Kandilli deprem listesi..

Adıyaman AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çelikhan (Adıyaman) 04:00:24 26-04-2025 38,10194 38,44917 7,91 3,7
Çelikhan (Adıyaman) 03:01:51 25-04-2025 38,03944 38,2775 7 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 01:38:56 25-04-2025 38,09833 38,43944 8,16 1,8
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:38:56 25-04-2025 38,1177 38,4228 6,8 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 00:15:03 25-04-2025 38,09972 38,31028 7 1,5
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 14:50:02 24-04-2025 38,1357 38,453 5 2,4
Sincik (Adıyaman) 09:20:31 24-04-2025 38,10528 38,50861 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 07:11:28 24-04-2025 38,12306 38,56806 7 0,7
Merkez (Adıyaman) 07:43:06 23-04-2025 37,97444 38,16444 7 1
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 07:03:37 23-04-2025 38,0418 38,1388 7,5 1,8
Gölbaşı (Adıyaman) 06:12:59 23-04-2025 37,695 37,47611 7 1,4
CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) 06:12:58 23-04-2025 37,686 37,5395 5,4 1,7
Gölbaşı (Adıyaman) 03:39:30 23-04-2025 37,70639 37,47111 7 1,2
KOSUKLU-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:39:29 23-04-2025 37,6845 37,4787 6,7 1,3
Sincik (Adıyaman) 02:11:48 23-04-2025 38,14139 38,52639 7 1
Merkez (Adıyaman) 12:54:32 22-04-2025 37,94417 38,28417 6,95 1,1
YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) 10:40:03 22-04-2025 37,7647 37,7177 7,8 2,9
Gölbaşı (Adıyaman) 10:40:03 22-04-2025 37,79028 37,72 8,16 3,2
Çelikhan (Adıyaman) 06:53:14 22-04-2025 38,09722 38,42444 7 2,4
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 06:53:13 22-04-2025 38,109 38,4345 5 2,4
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 05:37:47 22-04-2025 38,1478 38,246 6,9 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 09:33:06 21-04-2025 38,06944 38,37694 8,14 2,1
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:33:05 21-04-2025 38,0743 38,4363 11,4 2
Gölbaşı (Adıyaman) 05:14:18 21-04-2025 37,77417 37,71111 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 14:11:53 20-04-2025 38,11944 38,50417 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 03:08:47 20-04-2025 38,10944 38,48556 13,15 3,3
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 03:08:46 20-04-2025 38,1235 38,5133 5,4 3,2
Çat Barajı - [00.92 km] Çelikhan (Adıyaman) 21:11:51 19-04-2025 38,075 38,22194 6,79 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 20:45:51 19-04-2025 38,09056 38,43694 7,85 1,1
Sincik (Adıyaman) 06:09:41 19-04-2025 38,13833 38,5375 12,78 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 01:15:12 18-04-2025 38,00472 38,21611 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 23:43:07 17-04-2025 38,09278 38,45528 7,76 3,1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 23:43:06 17-04-2025 38,12 38,4668 5 3,1
Sincik (Adıyaman) 21:03:24 17-04-2025 38,14222 38,51611 7,05 1
Sincik (Adıyaman) 20:17:50 17-04-2025 38,13 38,53083 9,46 2,1
Merkez (Adıyaman) 18:38:05 17-04-2025 37,95222 38,25861 7 1
Merkez (Adıyaman) 16:35:17 17-04-2025 37,93972 38,10778 21,4 2
Çelikhan (Adıyaman) 19:51:21 16-04-2025 38,00139 38,22472 7,8 1
Çelikhan (Adıyaman) 13:11:43 16-04-2025 38,05944 38,40583 6,4 1,1
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 11:48:14 16-04-2025 38,0357 38,178 4,2 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 09:01:24 16-04-2025 38,02528 38,18861 7,18 2,3
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:01:23 16-04-2025 38,0368 38,1955 19,5 2,2
Gölbaşı (Adıyaman) 04:46:56 16-04-2025 37,73444 37,63806 13,36 3,4
GOLBASI (ADIYAMAN) 04:46:56 16-04-2025 37,7717 37,632 5,9 3,1
Gölbaşı (Adıyaman) 03:19:20 16-04-2025 37,93667 37,65083 8,21 1,2
Gölbaşı (Adıyaman) 02:16:03 16-04-2025 37,74389 37,70444 9,74 1,2
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 02:16:02 16-04-2025 37,8038 37,6908 1,7 1,4
Gölbaşı (Adıyaman) 19:26:31 15-04-2025 37,725 37,64028 10,76 2,5
ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 19:26:30 15-04-2025 37,7555 37,6377 5 2,3
Çelikhan (Adıyaman) 13:01:08 15-04-2025 38,10611 38,36833 13,91 3
Adıyaman KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:38:56 25-04-2025 38,1177 38,4228 6,8 1,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 14:50:02 24-04-2025 38,1357 38,453 5 2,4
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 07:03:37 23-04-2025 38,0418 38,1388 7,5 1,8
CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) 06:12:58 23-04-2025 37,686 37,5395 5,4 1,7
KOSUKLU-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:39:29 23-04-2025 37,6845 37,4787 6,7 1,3
YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) 10:40:03 22-04-2025 37,7647 37,7177 7,8 2,9
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 06:53:13 22-04-2025 38,109 38,4345 5 2,4
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 05:37:47 22-04-2025 38,1478 38,246 6,9 1,3
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:33:05 21-04-2025 38,0743 38,4363 11,4 2
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 03:08:46 20-04-2025 38,1235 38,5133 5,4 3,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 23:43:06 17-04-2025 38,12 38,4668 5 3,1
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 11:48:14 16-04-2025 38,0357 38,178 4,2 1,8
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:01:23 16-04-2025 38,0368 38,1955 19,5 2,2
GOLBASI (ADIYAMAN) 04:46:56 16-04-2025 37,7717 37,632 5,9 3,1
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 02:16:02 16-04-2025 37,8038 37,6908 1,7 1,4
ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 19:26:30 15-04-2025 37,7555 37,6377 5 2,3
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 12:15:10 15-04-2025 38,0862 38,3078 2,6 3,2
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:22:37 11-04-2025 37,7943 37,7247 11,2 1,2
HACILAR-GOLBASI (ADIYAMAN) 12:17:18 10-04-2025 37,7727 37,5127 6,9 1,6
AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) 16:22:06 09-04-2025 37,8802 37,7023 3,7 3,1
HASANKENDI-(ADIYAMAN) 10:40:33 09-04-2025 37,7247 38,224 6,8 1,7
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 06:12:47 08-04-2025 38,1115 38,317 7,1 1,8
PINARBASI-SINCIK (ADIYAMAN) 09:50:36 07-04-2025 37,9908 38,6727 9,4 1,3
KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) 13:32:44 06-04-2025 37,5468 38,537 12,6 1,9
KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) 01:09:18 06-04-2025 37,8895 37,7598 5 2,4
UZUNKOY-(ADIYAMAN) 02:58:38 05-04-2025 37,9447 38,1257 5,8 1,4
BEYBOSTAN-GERGER (ADIYAMAN) 12:12:14 03-04-2025 37,9632 39,0228 13,2 1,3
YESILTEPE-CELIKHAN (ADIYAMAN) 19:49:27 02-04-2025 37,9612 38,3975 18,6 1,2
ATMALI-BESNI (ADIYAMAN) 01:17:54 31-03-2025 37,6948 37,9965 5 1,9
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 14:06:33 28-03-2025 38,1403 38,2568 3,8 1,6
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 22:56:26 27-03-2025 37,8542 37,8578 4,4 1
CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:01:49 27-03-2025 38,0533 38,2482 12,9 1,1
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:11:49 27-03-2025 38,1138 38,4425 15,8 1,8
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 10:18:44 27-03-2025 38,1028 38,3057 8,9 1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 11:10:13 26-03-2025 38,1563 38,4635 1,6 1,6
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:12:16 25-03-2025 38,0883 38,3255 7,2 1,9
KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) 00:17:10 23-03-2025 37,9135 37,7528 5 1,2
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 19:51:32 20-03-2025 37,8803 37,8952 15,5 1,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 18:42:10 19-03-2025 38,155 38,5078 6,8 2
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 08:12:18 19-03-2025 38,1433 38,5422 5 2,8
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:13:54 19-03-2025 38,1265 38,417 5 1,9
SAKIZ-SINCIK (ADIYAMAN) 20:18:58 14-03-2025 38,0718 38,6088 16,1 1,6
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 20:11:55 14-03-2025 38,0822 38,2972 5 1,9
PALANLI-(ADIYAMAN) 11:24:41 14-03-2025 37,8412 38,329 5 1,5
YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) 05:34:53 14-03-2025 37,7498 37,7108 2,7 2
GOLYURT-GERGER (ADIYAMAN) 22:34:43 13-03-2025 38,1392 39,1785 8 1,5
KAVAK-(ADIYAMAN) 13:48:29 13-03-2025 38,0017 38,194 5 1,5
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 20:32:34 12-03-2025 38,1268 38,4872 2,8 1,5
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 17:40:47 12-03-2025 37,8873 37,8928 9,7 1,4
SARIKAYA-(ADIYAMAN) 07:02:58 12-03-2025 37,9677 38,1917 8,5 1,5
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