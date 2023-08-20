SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Niğde ve Muğla'da deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması yapıldı.
Saat 01.26 sıralarında merkez üssü Niğde'nin Çamardı ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde de hissedildi.
Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
MUĞLA DA SALLANDI
Muğla'nın Menteşe ilçesinde de saat 03.29 sıralarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının derinliğinin 7 kilometre olduğu bildirildi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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