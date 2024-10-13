Son dakika Afyonkarahisar'da deprem mi oldu? Az önce deprem Afyonkarahisar'da nerede oldu? Afyonkarahisar deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Ekim 2024
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Tarih-saat 13 Ekim 2024 03:14:31 itibariyle Merkez (Afyonkarahisar) 4,4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Afyonkarahisar deprem haberleri 13 Ekim 2024..Afyonkarahisar AFAD son depremler ve Afyonkarahisar Kandilli son dakika deprem listesi..
|Afyonkarahisar AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|10:37:56 08-09-2024
|38,77444
|31,17333
|6,94
|1,7
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|16:56:44 07-09-2024
|38,885
|31,39139
|6,98
|1,7
|Dinar (Afyonkarahisar)
|01:08:14 06-09-2024
|38,08917
|30,045
|7
|2,5
|Merkez (Afyonkarahisar)
|00:19:51 03-09-2024
|38,71028
|30,59167
|7
|0,9
|Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
|22:32:49 28-08-2024
|38,65778
|30,40333
|6,95
|1
|Çay (Afyonkarahisar)
|07:39:05 25-08-2024
|38,62167
|31,00222
|7,13
|0,8
|Merkez (Afyonkarahisar)
|02:37:09 24-08-2024
|38,74111
|30,46611
|6,86
|1
|Çay (Afyonkarahisar)
|10:30:20 18-08-2024
|38,59778
|31,0925
|5,9
|0,4
|Akşehir Gölü - [08.42 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)
|03:09:28 17-08-2024
|38,56333
|31,41083
|7,06
|1,1
|Merkez (Afyonkarahisar)
|08:50:13 16-08-2024
|38,72222
|30,505
|7
|0,9
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|04:39:49 16-08-2024
|38,88056
|31,17167
|8,01
|1
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|14:41:32 15-08-2024
|38,76833
|31,30667
|7,01
|1
|Merkez (Afyonkarahisar)
|16:24:51 14-08-2024
|38,71806
|30,55222
|7
|1,1
|Merkez (Afyonkarahisar)
|22:11:14 11-08-2024
|38,62667
|30,85389
|7,77
|0,9
|Dinar (Afyonkarahisar)
|12:07:15 08-08-2024
|38,01611
|30,04694
|7
|1,5
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|10:52:21 07-08-2024
|38,32556
|30,22
|29,67
|1
|Afyonkarahisar KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EBER-CAY (AFYONKARAHISAR)
|04:02:38 08-09-2024
|38,6395
|31,1675
|6,3
|1,5
|AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR)
|01:08:13 06-09-2024
|38,0895
|30,0493
|5,6
|2,4
|EBER-CAY (AFYONKARAHISAR)
|00:02:13 06-09-2024
|38,602
|31,1882
|10,9
|1,7
|BUYUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR)
|22:32:49 28-08-2024
|38,6577
|30,4618
|2,1
|1,4
|BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|04:39:48 16-08-2024
|38,8437
|31,2352
|7,7
|1,2
|DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|00:55:51 02-08-2024
|38,6618
|31,1607
|5
|2,1
|DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|18:58:33 01-08-2024
|38,6918
|31,1823
|11,4
|2,4
|ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
|09:40:57 01-08-2024
|38,8555
|31,6085
|9,1
|1,7
|ATAKOY-(AFYONKARAHISAR)
|09:08:27 01-08-2024
|38,7335
|30,567
|11,2
|1,8