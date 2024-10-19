Son dakika Afyonkarahisar'da deprem mi oldu? Az önce deprem Afyonkarahisar'da nerede oldu? Afyonkarahisar deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Ekim 2024

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Son dakika Afyonkarahisar'da deprem mi oldu? Az önce deprem Afyonkarahisar'da nerede oldu? Afyonkarahisar deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Ekim 2024

Tarih-saat 19 Ekim 2024 00:35:18 itibariyle Kızılören () 3,7 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 19 Ekim 2024.. ve Afyonkarahisar Kandilli deprem listesi..

Afyonkarahisar AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bolvadin (Afyonkarahisar) 10:37:56 08-09-2024 38,77444 31,17333 6,94 1,7
Emirdağ (Afyonkarahisar) 16:56:44 07-09-2024 38,885 31,39139 6,98 1,7
Dinar (Afyonkarahisar) 01:08:14 06-09-2024 38,08917 30,045 7 2,5
Merkez (Afyonkarahisar) 00:19:51 03-09-2024 38,71028 30,59167 7 0,9
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 22:32:49 28-08-2024 38,65778 30,40333 6,95 1
Çay (Afyonkarahisar) 07:39:05 25-08-2024 38,62167 31,00222 7,13 0,8
Merkez (Afyonkarahisar) 02:37:09 24-08-2024 38,74111 30,46611 6,86 1
Çay (Afyonkarahisar) 10:30:20 18-08-2024 38,59778 31,0925 5,9 0,4
Akşehir Gölü - [08.42 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) 03:09:28 17-08-2024 38,56333 31,41083 7,06 1,1
Merkez (Afyonkarahisar) 08:50:13 16-08-2024 38,72222 30,505 7 0,9
Emirdağ (Afyonkarahisar) 04:39:49 16-08-2024 38,88056 31,17167 8,01 1
Bolvadin (Afyonkarahisar) 14:41:32 15-08-2024 38,76833 31,30667 7,01 1
Merkez (Afyonkarahisar) 16:24:51 14-08-2024 38,71806 30,55222 7 1,1
Merkez (Afyonkarahisar) 22:11:14 11-08-2024 38,62667 30,85389 7,77 0,9
Dinar (Afyonkarahisar) 12:07:15 08-08-2024 38,01611 30,04694 7 1,5
Sandıklı (Afyonkarahisar) 10:52:21 07-08-2024 38,32556 30,22 29,67 1
Afyonkarahisar KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) 04:02:38 08-09-2024 38,6395 31,1675 6,3 1,5
AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR) 01:08:13 06-09-2024 38,0895 30,0493 5,6 2,4
EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) 00:02:13 06-09-2024 38,602 31,1882 10,9 1,7
BUYUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR) 22:32:49 28-08-2024 38,6577 30,4618 2,1 1,4
BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 04:39:48 16-08-2024 38,8437 31,2352 7,7 1,2
DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 00:55:51 02-08-2024 38,6618 31,1607 5 2,1
DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 18:58:33 01-08-2024 38,6918 31,1823 11,4 2,4
ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 09:40:57 01-08-2024 38,8555 31,6085 9,1 1,7
ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) 09:08:27 01-08-2024 38,7335 30,567 11,2 1,8

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