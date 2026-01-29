Son dakika Ağrı'da deprem mi oldu? Az önce deprem Ağrı'da nerede oldu? Ağrı deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Ocak 2026
29.01.2026 17:20
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Ağrı deprem haberleri.. Ağrı'da deprem mi oldu? Az önce deprem Ağrı'da nerede oldu? Ağrı Kandilli ve AFAD son depremler.. 29 Ocak 2026 Ağrı deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Ağrı'da? Ağrı son deprem büyüklüğü ne kadar? Ağrı'da ve Ağrı yakınındaki depremler nelerdir? Ağrı'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Ağrı canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Ağrı deprem haberleri.. Ağrı'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Ağrı'da deprem mi oldu? Deprem Ağrı'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Ağrı'da nerede deprem oldu? Ağrı deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 29 Ocak 2026 16:53 itibariyle Doğubayazıt (Ağrı) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Ağrı deprem haberleri 29 Ocak 2026.. Ağrı AFAD son depremler ve Ağrı Kandilli son dakika deprem listesi..
Ağrı AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Doğubayazıt (Ağrı)
|29 Ocak 2026 16:53
|39.4408
|44.1575
|6.89
|3.80