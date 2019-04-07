SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Bu işin içinde organize bir iş var

Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yapıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da tüm ilçelerde bütün oyların yeniden sayılması için bugün YSK'ye başvuracaklarını söyledi.



Yavuz'u açıklamasından satırbaşları:



"Beyoğlu'nda tüm oyların sayılması için başvuru yaptık. Henüz bir karar verilmedi. Bugün de tüm oyların sayılması için İl Seçim Kurumu üzerinden Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız."

"Sadece geçersiz oy sayımında 4334 oy AK Parti lehine dönmüştür. Şu anda aradaki fark 16 bin 442. Şu ana kadar geçersiz oyların yüzde 70'i sayıldı."

"Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan 2 kişi tutuklu."

"İstanbul seçiminde şaibe var derken rastgele söylemiyoruz."

"Maltepe'de liste dışından 642 kişi sandıkta görev aldı. Büyükçekmece'de liste dışından 284 kişi sandıktan görev aldı."

"Sandık başlarında hiç normal olmayan kaydırmalar var. Organize bir usulsüzlük var."

"Burada organize bir usulsüzlük var, organize bir suistimal var, hata ötesi şeyler bunlar"

"Kişi ötesinde bir organize iş var bu işin içinde. Bu işi YSK'ye yıkmayalım."

"Birileri bu işi kapatmaya çalışıyor ve çamura yatıyor."

"Galibi de mağlubu da işin açığa çıkması için yardım etmeli."

"Kanuni dayanağı olamayan hiçbir adımımız yoktur. Kanuni yolları sonuna kadar kullanacağız."

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