Son dakika haberi! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Ankara'da açıklamalarda bulunuyor. AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 26-27-28 Nisan'da Kızılcahamam'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

"Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi seçimde destek aldı."



"Cumhur ittifakı yerel seçimlerde de destek aldı."

"Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir."

"İsrail seçimlerini takip ediyoruz. Üzücü olan şudur ki, çeştili konularda rakiplerin arasında fark olsa da Filistinlilere düşmanlık konusunda hepsi yarış halinde."

AK Parti Sözcüsü Çelik, İtalya Parlamentosu'na 1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili gelen önergeyi şiddetle kınadıklarını bildirdi.



"(İtalyan Parlamentosu'na verilen önerge) Bu meselede, hiçbir şekilde bu ilişkilerin normalleşmesini istemeyen Ermeni diasporasının oyununa geliyorsunuz."

"(İtalya'daki Ermeni önergesine ilişkin) Başkalarının tarihini kurcalamayın, ahlaki değil."



"Büyük bir seçmen kitlesinin olduğı İstanbul'da seçimde berraklık sağlanması gerekiyor. Arkadaşlarımız tüm ilçelerde yenisen sayım talebinde bulundu. Ancak YSK kabul etmedi. Bunun reddedilmiş olması insanların kafasındaki şüpheyi kaldırmadı. Kaos büyüdü."

"Vatandaşın iradesi net bir şekilde tecelli etmeli."

"(İstanbul seçimleri) Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır."

"Düne kadar 'YSK üzerinde baskı kuruyorsunuz' diyorlardı."

"(İstanbul seçimleri) Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir."



"İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır."



"YSK özgür bir şekilde karar veriyor."

"Sandık demokrasinin numusudur."

"Seçilenin mazbatası verilecektir. İtiraz süreci devam ediyor. Mazbata fetişizmi içerine girmek sürece saygısızlıktır."

"Sosyal medya üzerinden provokasyon yapanlar var."

"Sığınmacılara karşı ırkçılık yapılıyor."

"(Bolu) Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz"

"(Ankara'da) köpeklerin öldürülmesi) İçişleri Bakanı yakın bir şekilde ilgileniyor. Tarihte hayvan hastanesini açan ilk milletiz."



"Olamayan binalar, olmayan seçmenler, olmayan adreslerden bir sonuç çıkmışsa, bunu nasıl içinize sindirebiliyorsunuz?"

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