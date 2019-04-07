Son dakika haberi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor.

Çelik'in açıklmalarından satır başları,

"(Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözleri) İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu."



"İsrail Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır."



"(İsrail Başbakanı'nın sözleri) Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir."



Seçim sonuçlarına itirazlar;

"İtiraz sürecini küçümsemeye çalışıyorlar."

"Süreç yargı denetimi altında yürümektedir."

"(İstanbul'daki seçim sonucu) İkide bir 'biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?"

"Sürecin patronu YSK'dır, sonuca onlar karar verecek."

"CHP, AK Parti'nin uyarı aldığını söylüyor, aynaya bakmıyor."

"15 seçimdir vatandaşımız bizi birinci parti yaptı, bu bir rekordur."

"YSK'ya telkin, tehdit içeren açıklamalar suçtur."

"Hesap makinesi ile gezeceğinize anayasa ile birlikte gezin. Böleceğiniz yerde çarpma yapıyorsunuz."

"(Yerel seçimler) Cumhur İttifakı'nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilere bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir."



"Heba edilmiş binlerce oy sisteme girmiş oluyor."

"(CHP yetkililerine) YSK'nın varlığına dönük tehdit açıklamasıyla esasında kendi varlığınızı da oluşturan siyasi partileri de oluşturan hukukla kavga ediyorsunuz, o hukuka meşruiyetini veren millet iradesiyle de kavga etmiş oluyorsunuz."



'"Cumhurbaşkanı ile iyi geçineceğim' gibisinden bir cümle de sık sık tekrarlanıyor. Arkasından da Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrı yapılarak, 'sürece katkıda bulunun' diyor. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızı YSK süreci ile ilgili bir müdahaleye çağırmak, 'katkıda bulunun' sözü altında, son derece yanlış, son derece sakıncalı, bir siyasetçinin bilmesi gereken en temel prensiplere aykırı davranıştır."

"Hukuki haklarımız dışında bir girişimde bulunmuyoruz."



"YSK karar verecek, sonuca saygı göstereceğiz."

"Kim sandıktan çıkarsa ona saygı göstereceğiz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

