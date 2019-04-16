Son dakika haberi! AK Parti İl Başkanı Şenocak, İl Seçim Kurulu'na YSK'nın vereceği karara kadar İstanbul'da mazbatanın düzenlenmemesi talebiyle başvurduklarını bildirdi



Şenocak, "Tüm sonuçlar açıklanana kadar İstanbul’daki mazbatanın düzenlenmemesi noktasında İl Seçim Kuruluna itirazımı gerçekleştirdik. Kanunun bize tanımış olduğu hakkı kullanarak böyle bir talepte bulunduk. Şimdi Yüksek Seçim Kurulunun vereceği karara kadar İstanbul’daki mazbatanın düzenlenmemesini il seçim kurulundan talep etmiş olduk Oyların tümü sayılabilmiş olsaydı, biz inanıyoruz ki ilk akşam sonuç bizim lehimize sonuçlanmış olurdu. Seçimlerin iptali, yenilenmesini sağlarsak biz de süreci milletimizle en iyi şekilde, en şeffaf şekilde yöneteceğimizi düşünüyoruz." dedi.

AK PARTİ İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA