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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD ile Suriye görüşmelerinin ilk sırada olduğu gündeme ilişkin açıklamalar geldi.

ABD ile müşterek harekat merkezinin önümüzdeki günlerde kurulacağını söyleyen Akar, "B ve C planlarımız hazır, kendi faaliyetlerimiz olacak" dedi.

Güvenli bölgeye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Akar, "Koridorun derinliği 30-40 kilometre olmalı, bu konuda adımın atılacağını tahmin ediyoruz" diye konutşu.

Bakan bu ay ya da gelecek ay gelmesi beklenen S-400'ün ikinci bataryası için yer seçim faaliyetlerinin de devam ettiğini kaydetti.



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