Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD tarafından F-35 projesi kapsamında üç uçağın teslim edildiğini, dördüncü uçağın da bugün teslim edilmesinin planlandığını belirterek, "Hakkımızı, hukukumuzu korumak kaydıyla görüşmeler, temaslar devam ediyor, önümüzdeki günlerde bu durum şekillenecek" dedi.



Akar, Kosova’daki resmi temaslarının ardından Prizren’e geçti.



Burada Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret eden Bakan Akar, Sultan Murat Kışlası’nda Mehmetçik'le bir araya geldi.



Birliğe gelişinde tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, birlik bahçesine fidan dikerek, can suyunu verdi.



Mehmetçik'le yemekte bir araya gelen Bakan Akar, dünyada ve bölgede önemli gelişmelerin yaşandığını, ciddi askeri ve siyasi olaylara şahit olunduğunu belirtti.



Yaşananları yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, TSK’nin terörle mücadelesini Doğu’da, Güneydoğu’da, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde gece gündüz kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.



Mehmetçiğin dünya barışına katkı çalışmaları kapsamında yurt dışında da önemli görevler aldığını ifade eden Akar, şunları söyledi:



"NATO’nun 70'inci kuruluş yıl dönümü kutlanmakta. NATO bugüne kadar kurulmuş en büyük askeri teşkilatlardan biri. Gerçekten de barış ve istikrarın sağlanmasına önemli katkılar sağlamış bir teşkilat. Biz de bu 70 yıllık teşkilatın 67 yılında varız. 67 yıldan beri dünyanın çeşitli yerlerinde karada, denizde, havada, NATO tarafından yürütülen faaliyetlere, operasyonlara TSK önemli katkılar sağlamıştır, sağlamaya devam etmektedir. Bu şekliyle bölgesel ve dünya barışına katkı sağlamak için Afganistan dahil elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. TSK’nin NATO’nun faaliyetlerine çok önemli katkılar sağladığını herkes biliyor, görüyor. TSK’nın kahraman ve fedakar evlatlarının yaptıkları faaliyetler her yerde büyük bir övgüyle anılmakta. Bundan da bizler gurur duyuyoruz. Biz bu algının herhangi bir şekilde hasara uğramaması için yine bugün de elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz, Afganistan başta olmak üzere. NATO harekatlarına azami düzeyde katkı sağladık, sağlamaya devam edeceğiz.”



HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ TEDARİKİ



Türkiye'ye yönelik hava ve füze tehdidine dikkati çeken Bakan Akar, "Buna karşı ülkemiz ve milletimizi korumak bizim için en önemli görevimiz" dedi. Çalışmalarla nasıl bir hava savunma sistemine sahip olunmasının gerektiğini dile getirdiklerini ve sonrasında taleplerini uluslararası alanda ortaya koyduklarını belirten Akar, temaslar sonucunda en olumlu cevabın Ruslar tarafından verildiğini anımsattı. Akar, Türkiye’nin tek amacının ülkenin ve milletin korunması olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Bununla beraber biz S-400'leri alırken aynı zamanda Patriotları, Amerikan hava ve füze savunma sistemlerini alabileceğimizi başından beri söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bununla ilgili ortaya koyduğumuz kriterler çerçevesinde Amerikalılarla ilgili birimlerimiz, makamlarımız görüşmelerini sürdürüyorlar. Dolayısıyla biz Patriot da almaya talip olduğumuzu açık ve seçik bir şekilde ortaya koymuş bulunuyoruz."



“BU ÇALIŞMANIN ORTAĞIYIZ”



Türkiye’nin de ortağı olduğu F-35 savaş uçağı projesine de değinen Bakan Akar, şunları kaydetti:



"Biz de bu çalışmanın 8 ortağından biriyiz. Bugüne kadar buraya ciddi miktarda para verdik, bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. Bu doğrultuda vardığımız anlaşma çerçevesinde dördüncüsü bugün olmak üzere üç uçak teslim edildi. Üçü teslim edildi, dördüncüsü de bugün teslim edilecek. Bizim orada pilotlarımız var. 4 pilotumuz uçuş eğitimlerini, iki pilotumuz ise hazırlık görevlerini yapıyor. Bakım personeli astsubaylarımız var. Onlar da eğitim görüyorlar. Durum bu. Bunun dışındakiler bazı rivayetler. O rivayetleri bir tarafa bırakın, şu andaki durum bu. Bu çerçevede münasebetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Hakkımızı, hukukumuzu korumak kaydıyla görüşmeler, temaslar devam ediyor, önümüzdeki günlerde bu durum şekillenecek."



“BİRLİKLERİMİZ HAZIR”



Fırat’ın doğusundaki terörist hedeflerine de değinen Bakan Akar, "Bu alanda bir güvenli bölgenin oluşturulması, bu güvenli bölgeden bütün bu teröristlerin ve silahlarının toplanması ve çıkarılması ve burada TSK unsurlarının bulunmasını istiyoruz. Bununla ilgili ABD’lilerle temaslarımız devam ediyor. Taleplerimizi kendilerine iletiyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teröristlerden temizlenen bölgeyle de Türkiye’de yaşamakta olan Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Akar, Türkiye’ye Münbiç ile ilgili verilen sözlerin de yerine getirilmesini beklediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Münbiç’te verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini muhataplarımıza söyledik. Beklentimiz bu, verilen sözlerin yerine getirilmesi. Bunun takipçisiyiz. Fırat’ın doğusu ile ilgili tüm hazırlıklarımız tamam, planlarımız, birliklerimiz hazır. Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifiyle gereken yapılacaktır. Bunu da muhataplarımıza ilettik, iletmeye devam ediyoruz. Fırat’ın doğusundaki, Münbiç’teki problemin barışçıl yollarla, diyalogla, görüşmelerle çözülmesinden yanayız. Onun için yapılması gereken ne varsa bunları da sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim amacımız sadece milletimizin güvenliği değil, Suriyeli kardeşlerimizin de güven ve huzur içinde evlerine dönmeleri."



Fırat ve Zeytin Dalı Harekatları sonrasında sağlanan güven ortamı sayesinde 320 bin Suriyelinin evlerine döndüğünü hatırlatan Akar, TSK’nin hedefinin sadece teröristler olduğunu da bir kez daha vurguladı.



Öte yandan Akar, birlik ziyareti öncesinde Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi’ni de ziyaret etti.